Blépharoplastie : une nouvelle technique sans chirurgie grâce au laser CO2 Le Dr Jérôme Quezel-Guerraz, médecin esthétique basé à Perpignan et la société Intermedic, ont réalisé une avancée significative dans le domaine de la médecine esthétique des paupières. En effet, ils ont obtenu un brevet international pour une technique qui s’annonce « innovante » en matière de blépharoplastie sans chirurgie au laser CO2, nommée SlikPlex. Détails.







En collaboration étroite avec les ingénieurs du laboratoire Intermedic de Barcelone (Espagne), le Dr Quezel-Guerraz a développé cette méthode baptisée SlikPlex, qui se veut « unique » et également moins coûteuse que la chirurgie traditionnelle...



Dans la pratique, cette blépharoplastie médicale au laser CO2 (sans bistouri) offre une procédure qui s’annonce « simple et efficace ». Plus concrètement, elle est réalisée en cabinet avec un retour à la maison immédiat ! Cette intervention dure généralement une demi-heure.



« Cette technique est une grande avancée pour la médecine esthétique, en offrant aux patients une alternative moins invasive à la chirurgie traditionnelle des paupières » indique le Dr Quezel-Guerraz. Une chirurgie esthétique particulièrement prisée par les seniors et notamment les femmes.



Dans la pratique, ce laser CO2 permet de réaliser une blépharoplastie sans chirurgie ce qui donne lieu à un véritable lifting des paupières supérieures tombantes ou lourdes. Ce, sans intervention chirurgicale. Cela permet de rajeunir le regard.



Cette technique non invasive avec anesthésie locale est également possible sur d’autres zones comme les paupières inférieures, certaines rides, sur les mains ou encore, sur les vergetures…



Cette technique qui a été lancée sur le marché international au printemps dernier, aurait déjà contribué à rajeunir des centaines de milliers de visages.

Article publié le 20/06/2023 à 01:00 | Lu 246 fois



