Blaye : pose de la première pierre d'une résidence intergénérationnelle dédiée à la mixité sociale Le 6 juin dernier fut posée la toute première pierre de la résidence intergénérationnelle à Blaye (Gironde) dotée de 40 logements* qui seront dédiés à la mixité sociale. Ce projet sera mené par Énéal, foncière médico-sociale et Clairsienne, entreprise sociale pour l’habitat, toutes deux filiales immobilières du Groupe Action Logement.







Pour Énéal :

7 maisons individuelles en duplex (R+1), offrant un espace de vie confortable et moderne pour les familles.

Un bâtiment collectif de trois étages comprenant 23 logements. Chaque étage est conçu pour maximiser la lumière naturelle et offrir des espaces de vie fonctionnels et esthétiques : 8 logements au rez-de-chaussée ; 8 logements au premier étage et 7 logements au deuxième étage.

Pour ces 30 logements, 16 logements seront dédiés aux seniors (6 T3 et 10 T2) et 14 aux familles.

Un espace collectif dédié aux animations de 59 m2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment collectif et doté d’une kitchenette, de sanitaires et d’une ouverture indépendante vers l’extérieur.



Pour Clairsienne :

10 maisons individuelles locatives en duplex pour les T4 (R+1), destinées à accueillir des locataires de tous âges, favorisant ainsi les échanges intergénérationnels.



L'aménagement de la résidence mettra en avant des espaces verts communs, des zones de rencontres et des infrastructures adaptées à toutes les générations. Elle vise bien évidemment, la certification Haute Qualité Environnementale (HQE).



Les résidents bénéficieront de logements conçus pour offrir un confort optimal tout en réduisant leur empreinte écologique. Elle sera aussi labelisée HS2, Haute Sécurité Santé par Apave, un label qui s’attache à valoriser les seniors, leur santé, leur sécurité et leur bien-être dans un cadre de vie approprié.





Publié le 11/06/2024 à 01:00 | Lu 221 fois







