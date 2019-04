Article publié le 03/04/2019 à 08:23 | Lu 287 fois Bien vieillir : concept marketing ? Selon un sondage exclusif* réalisé par CSA pour le compte de la société de services à domicile Silver Alliance, les trois-quarts des seniors estiment qu'on ne les considère pas suffisamment comme étant des adultes à part entière et la quasi-totalité d’entre eux affirme qu’il est important de pouvoir profiter du moment présent pour bien vieillir.

Selon ce nouveau sondage, la quasi-totalité (98%) des quinquas et plus considère qu’il est important de pouvoir profiter du moment présent pour bien vieillir. Par ailleurs, 94% -sans surprise !- souhaitent être heureux et épanouis dans leur retraite. Enfin, pour 44%, le « bien vieillir » passe par un état d'esprit positif où il est nécessaire de profiter pleinement.



Les seniors accordent une note de 7,6/10 par rapport à l'apparition des problèmes de santé qui les font se sentir vieux. Autre point important : le changement de l'apparence physique est également un cap pour eux et donne une note de 6,9/10. Enfin, le fait d'atteindre un âge spécifique représente pour les interrogés une note de 5,8/10, une étape décisive.



Toujours selon ce nouveau sondage, les seniors accordent une note de 5,9/10 concernant le fait qu'ils aient moins de contacts humains. Ce qui un élément décisif quant à la perception de leur vieillissement. Egalement, le changement de statut social (le fait d’être à la retraite, l’obtention de la carte de réduction senior, devenir grand-parent) est une phase clé et symbolique qui est notée 5,7/10.



La nécessité d'aménager le domicile afin qu'il soit adapté au vieillissement est un élément déclencheur pour les interrogés et revêt une importance de 6,9/10. Par ailleurs, le fait de déménager vers un lieu de vie plus adapté s’avère un passage important pour eux (6,7/10).



In fine et contre toute attente, le terme « bien vieillir » (totalement galvaudé de nos jours et employé à toutes les sauces) est vu comme une expression marketing par les seniors. Après les avoir interrogés voici la définition que l'on peut en donner : le fait d'être en bonne santé, d'avoir un état d'esprit positif, de rester actif avec une vie sociale épanouissante.



*Enquête online réalisée par l'institut d'études CSA du 12 au 18 mars 2019, auprès d'un échantillon de 1006 répondants, représentatifs des Français âgés de 50 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.











