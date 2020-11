Article publié le 23/11/2020 à 11:15 | Lu 56 fois Bien se préparer aux repas de fêtes avec Nathalie Négro





Pendant les fêtes de fin d'année on multiplie les grands repas, les aliments riches, les grignotages, les apéritifs… Comment éviter les excès et favoriser l'équilibre alimentaire sans se priver ? Il existe quelques astuces toutes simples ! Le point avec Nathalie Négro, responsable du Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains spécialisés dans le traitement du surpoids.

Voici donc les neuf conseils avisés et accessibles à tous de Nathalie Négro, pour profiter sereinement de ces moments de convivialité (en espérant que les familles puissent se réunir cette année) tout en maintenant son équilibre alimentaire et rappelle l’importance de se faire plaisir.



1. Evitez les restrictions à outrance, cela n’aboutirait qu’à des frustrations et donc à une compensation lors de la période festive.



2. Prévoyez dès à présent vos menus des fêtes : cela permet d’y réfléchir tranquillement, de fureter dans les magazines, livres et sites internet pour trouver des recettes originales et surtout de trouver des astuces pour les alléger si besoin.



3. Optez pour une activité physique qui ne nécessite pas la fréquentation d’une salle, d’un club… pour palier à la fermeture de ceux-ci pendant la période des fêtes.



4. D’ici quelques semaines, les chocolats vont faire leur apparition en magasin. N’y cédez pas : attendez la semaine précédant Noël pour les acheter, car, soyons honnêtes, il y a peu de chances pour que les boîtes restent intactes jusqu’aux fêtes !



5. Si vous en avez la possibilité, lancez vos invitations pour alterner les repas où vous recevez avec ceux où vous êtes invité (si tant est que ce soit possible cette année). Il est toujours plus facile de maîtriser ce que l’on mange quand on est à la maison.



6. Pour gérer les quantités que vous mangez, soyez à l’écoute de vos sensations, (faim et rassasiement). Lorsque le plaisir diminue, arrêtez-vous.



7. Une fois Noël et le réveillon de la Saint Sylvestre passés, ne laissez pas la dérive s’installer (avec la galette des rois, la chandeleur, mardi gras…). Autant que possible, ne fêtez ces événements qu’une seule fois et tout se passera bien.



8. En hiver, ce dont notre corps a besoin, c’est de chaleur et de réconfort, pas de calories supplémentaires (sauf si vous travaillez en extérieur). Donc faites la part belle aux infusions et soupes, avant, pendant et après les fêtes.



9. Et surtout, ne vous angoissez pas à l’idée de prendre du poids pendant les fêtes. Comme leur nom l’indique, il s’agit d’un moment joyeux et de détente. Le stress, en augmentant la production de cortisol, peut accroître l’appétit et la prise de masse grasse abdominale, c’est donc contreproductif. Dites-vous bien que si vous prenez 1-2 kg, c’est surtout de l’eau. Le retour à vos habitudes antérieures vous permettra de l’éliminer en 2 à 3 semaines.







