Bien-être hivernal : l'avocat, votre légume-fruit anti-fatigue ! Riches en nutriments, ces fruits sont une excellente source de vitamines B9, E et K, essentielles pour lutter contre le stress et la fatigue en hiver. Zoom sur ces propriétés atypiques. Et pendant les mois d'hiver*, nous pouvons profiter d'avocats provenant d’Espagne, du Maroc, d’Israël ou du Chili !











Il faut savoir que les avocats sont riches en vitamine B9 (près du quart -24%- de l'apport quotidien recommandé dans un demi avocat), une vitamine qui a la capacité de participer au bon fonctionnement des systèmes immunitaire et nerveux et de contribuer à la réduction de l’état de fatigue.



Cette vitamine hydrosoluble -appelée acide folique sous sa forme synthétisée (compléments alimentaires, etc.) et folate sous sa forme naturelle (comme celle présente dans les avocats)- est également nécessaire à la production de nouvelles cellules, ce qui la rend particulièrement importante.



Rappelons qu’un apport insuffisant de cette vitamine peut entraîner fatigue, irritabilité, perte d'appétit et, dans le pire des cas, une anémie.



Les avocats sont également une bonne source de vitamine E, un antioxydant important qui contribue à la santé de la peau et des yeux et au renforcement du système immunitaire contre les virus et les bactéries. La vitamine K, quant à elle, aide l'organisme à utiliser et à stocker l'énergie et à former l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges.



Il convient donc de ne pas négliger ces vitamines et de profiter de leurs bienfaits. Mais pour bénéficier de celles présentes dans les avocats, il sera intéressant de choisir et de conserver correctement ce légume-fruit.



A ce titre, au moment de votre achat, l’Organisation Mondiale de l’Avocat recommande de choisir des avocats plutôt lourds, pas trop fermes, pas trop mous non plus, qui ne présentent aucune tache noire ou autres contusions qui indiqueraient qu’il est trop mûr.



Car malgré ce que l’on peut penser, la couleur de la peau des avocats n’est pas un indice sur le degré de maturité du légume-fruit mais plutôt un indice sur sa variété ! Les meurtrissures qu’il présente constituent un meilleur repère pour savoir s’il est consommable ou non.



En cas d'avocats trop fermes dans les étalages, il est toujours possible de les acheter et de les laisser mûrir à la maison, à température ambiante, sous des bananes : elles vont dégager de l'éthylène, ce qui accélère le processus de maturation et rendra les avocats prêts à la consommation deux à cinq jours plus tard.



En cas de surplus, la congélation sera la meilleure alternative, à la seule condition que les avocats soient sous forme de purée et non placés tels quels dans le congélateur.



Les avocats entiers qui sont mûrs doivent être conservés au réfrigérateur pour les garder bien frais. Si vous avez entaillé votre avocat, gardez la peau et le noyau, badigeonnez la chair exposée de jus de citron, couvrez-la et conservez-la au réfrigérateur pour la garder fraîche.

