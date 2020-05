Article publié le 18/05/2020 à 02:00 | Lu 29 fois Belgique : un économiste imagine une taxe "corona" payable par les personnes âgées





Voici une idée pour le moins surprenante qui nous vient de chez nos voisins belges (et non, il ne s’agit pas d’une blague !). En effet, Jan-Emmanuel de Neve, économiste de renom qui enseigne dans la prestigieuse université d’Oxford, estime que pour réduire les effets de la crise économique à venir, il faudrait instaurer une taxe « corona » pour les personnes âgées.

« Ce sont les jeunes qui bénéficient le moins des mesures de confinement, car ils sont moins vulnérables au virus » indiquait récemment cet économiste belge âgé de 41 ans dans une interview à la chaine flamande VRT.



Et de poursuivre : « les personnes plus âgées doivent se rendre compte que les jeunes se sacrifient pour elles, tant économiquement que du point de vue de la santé mentale »…



Naturellement, et comme on peut l’imaginer, cette position quelque peu radicale, ne fait pas l’unanimité (rappelons par exemple que les personnes âgées sont de très loin les plus mortellement touchées par la Covid-19).



Le professeur d’Oxford poursuit en estimant qu’il faudrait créer une taxe « corona » qui devrait être payée uniquement par les ainés… Il n’a toutefois pas indiqué à partir de quel âge cet impôt senior devrait être payé par les anciens !



Une conception quelque peu étrange de notre société. A ce compte-là, on pourrait aussi imaginer une taxe pour les jeunes par rapport à tous les que les ainés ont créé par le passé, dont ils se servent et qu’ils n’ont jamais payé… De la réversibilité des mérites.









