Bande dessinée : Elémentaire mon cher gériatre (avec l'AJG) Dans une société vieillissante, qui aura de plus en plus besoin de gériatres dans les années et décennies à venir, l’Association des Jeunes Gériatres (AJG) a réalisé, en collaboration avec The Ink Link, une bande dessinée visant à raconter les métiers de la gériatrie et informer soignants, personnes âgées et aidants.







Depuis près d’une quinzaine d’années, de plus en plus de bandes dessinées (ou de romans graphiques) mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc. Il en sort quasiment une par mois…



Dernière en date ? Elémentaire mon cher gériatre de Patrick Marty et Carole Maurel. L’AJG a souhaité expliquer dans cet ouvrage ce que font concrètement les équipes de gériatrie (ce, en huit situations décrites dans le détail). Quand et pourquoi faut-il les contacter ? Que peuvent-elles voir et faire grâce à l’approche gérontologique globale ? Quels soins mettent-elles en œuvre ?



Inspirée des expériences des gériatres et de celles de leurs collègues, l’histoire racontée ici n’est pas un documentaire : l’AJG a choisi de laisser s’y exprimer la liberté des artistes. Avec humour, poésie et gravité, ils ont ainsi illustré des temps forts où une équipe de gériatrie peut être utile à une personne âgée et à son entourage.



Destinée principalement aux professionnels de santé, cette bande dessinée peut aussi être lue par tous, quel que soit l’âge (aidants et patients notamment).



Spécialité récente, la gériatrie demande à être mieux connue et comprise par le grand public et les soignants qui n’y sont pas formés. Les idées reçues, tant sur la discipline que sur le vieillissement lui-même, ont la vie dure... Trop de patients n’ont pas accès, ou trop tard, aux soins dont ils auraient besoin.



Cet ouvrage est disponible gratuitement, depuis le 9 juin 2023, moyennant le paiement des frais de port.



Pour rappel, l’Association des Jeunes Gériatres (AJG) est une association Loi 1901, fondée en 2001. Par des actions variées (journées annuelles, webinaires, Gazette du jeune Gériatre, bibliographies), elle s’attelle à favoriser les échanges et le partage de connaissances entre ses membres, ainsi que la recherche scientifique dans les différents domaines de la gérontologie.



Elle réunit environ 200 adhérents, partout en France mais également, au Québec, en Suisse ou en Belgique.

Article publié le 16/01/2024 à 01:00 | Lu 364 fois



