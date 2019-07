Article publié le 16/07/2019 à 01:00 | Lu 68 fois Baignades : un site officiel pour vérifier la qualité de l'eau de votre plage préférée Quelle est la qualité de l'eau de ma plage préférée ? Puis-je me baigner sans risque ? Comment suivre les résultats des analyses effectuées tout l'été ? Pendant la saison balnéaire, les vacanciers et les personnes résidant à proximité de zones de baignade peuvent suivre l'état sanitaire des plages en temps réel sur le site baignades.sante.gouv.fr.





Après avoir sélectionné sur une liste déroulante le département, puis la commune, pour arriver au site qui vous intéresse, vous avez accès à une carte du lieu, aux résultats des derniers prélèvements et à l'historique des classements.



Vous pouvez ensuite imprimer ou télécharger « le profil du site de baignade » qui présente un schéma de la plage concernée avec des informations utiles : les sources de pollution et les plans d'actions, le lieu du contrôle, l'emplacement du poste de secours et des toilettes, le lieu d'affichage des informations, la zone de stationnement...



Ce site vous permet également de découvrir comment sont effectués les contrôles, vous informe sur la réglementation, vous propose des recommandations pour profiter pleinement de la baignade en évitant les désagréments, vous informe sur les risques d'une baignade dans une eau qui n'est pas de bonne qualité et sur les moyens de les éviter.



Selon les critères fixés par la directive européenne 2006/7/CE, 7 classes de qualité peuvent être attribuées à l'eau de baignade, en fonction des résultats des analyses obtenues pendant les 4 dernières saisons et selon une méthode statistique, avec des limites de qualité différentes entre les eaux douces et les eaux de mer :



Excellent : site dont l'eau est d'excellente qualité

Bon : site dont l'eau est de bonne qualité

Suffisant : site dont l'eau est de qualité suffisante

Insuffisant : site dont l'eau est de qualité insuffisante

Insuffisamment de prélèvements : site n'ayant pas suffisamment de prélèvements cette saison pour être classé

Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible : site pour lequel un classement n'est pas encore possible

Interdiction : site connaissant une interdiction temporaire de baignades



La période de suivi des sites de baignade couvre la saison balnéaire mais elle peut varier selon les départements en raison de conditions climatiques différentes. Le suivi s'étend pour la France métropolitaine du 15 juin au 15 septembre en général et peut être plus court pour les baignades en eaux douces. Il est effectué toute l'année dans les départements d'outre-mer.



Les analyses sont effectuées par les Agences régionales de santé (ARS). La réglementation prévoit la réalisation d'un prélèvement pour contrôle bactériologique entre 10 et 20 jours avant l'ouverture de la saison, puis selon une fréquence minimale bimensuelle. Lorsqu'au cours des 2 années précédentes la qualité des eaux de baignade est demeurée conforme aux normes définies par la réglementation, le nombre de prélèvements peut être réduit sans toutefois être inférieur à 1 par mois.



Le contrôle sanitaire inclut également une surveillance visuelle destinée à détecter la présence de résidus goudronneux, de verre, de plastique ou d'autres déchets.



Les résultats des analyses du contrôle sanitaire sont affichés à proximité des plages par les personnes responsables des eaux de baignade (maire ou gestionnaire privé).



À savoir : durant la saison balnéaire 2018, 3 351 sites de baignades en métropole et en outre-mer (1 289 en eau douce et 2 062 en eau de mer) ont fait l'objet de plus de 34 000 prélèvements d'échantillons d'eau représentant environ 68 000 analyses microbiologiques.



1,6 % des sites de baignade ayant fait l'objet d'un contrôle sanitaire ont été classés de qualité insuffisante (54 sites) contre 2,4 % (80 sites sur 3 379 au total) en 2017 et 2,5 % (82 sites sur 3 359 au total) en 2016.



On constate ainsi une amélioration de la qualité des eaux en 2018 avec 93 % des sites de baignade classés d'excellente ou de bonne qualité contre 91 % en 2017 et 2016.



