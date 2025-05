Avec le printemps, voici le temps des asperges : oui, mais avec quel vin ? L’arrivée du printemps est également l’arrivée des asperges sur les étals des marchands de légumes. Blanches, vertes ou violettes, les asperges s’offrent aux amateurs dans une belle diversité. Souvent légèrement amères, toujours accompagnées d’une vinaigrette ou d’une sauce mousseline, il n’est jamais facile d’accorder ce légume avec un vin. Blanc, rouge, voilà la première question. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/05/2025





Un vin sec en cépage sauvignon s’impose de lui-même. Sa minéralité conviendra idéalement aux notes très végétales et à l’amertume de ce légume, surtout si l’on choisit des asperges violettes ou vertes.



Les vins de Loire seront alors de parfaits accompagnateurs. Plus difficile à trouver chez les cavistes, le pinot gris d’Alsace avec son fruité naturel, mettra également en valeur ce joli légume de printemps.



Notamment le Pinot gris Schofweg 2022 de la Cave de Ribeauvillé. Une cuvée vinifiée en vin sec qui conviendra parfaitement avec les asperges. Sa bouche qui se termine avec une acidité discrète révèle la complexité de ce vin. Disponible auprès de la cave :



Pour les amateurs de Sauvignon, voici une courte sélection de vins de Loire. Du domaine de J. de Villebois, deux vins parfaits pour ce légume de printemps, un Sauvignon blanc 2024 Val de Loire et un Touraine 2024. Des vins secs, avec une belle minéralité qui sont en accord avec ce légume si particulier.



Encore plus raffiné, le Sancerre les Caillottes du Domaine Fournier mettra en exergue le moelleux gourmand des asperges blanches associées à une sauce mousseline. Il apporte la fraîcheur à ce plat de printemps.



Les amateurs parisiens pourront trouver leur bonheur chez un nouveau caviste qui vient de s’installer à Paris dans le IVème arrondissement. Baptisé La Chablisienne, il reprend l’ancienne Cave Saint Paul.



Installé dans un immeuble classé de la rue Saint Paul, il offre sur trois niveaux de belles surfaces de dégustations et de découvertes. On y retrouvera bien sûr la gamme de La Chablisienne ainsi que de nombreuses autres références du vignoble français.



Joël Chassaing-Cuvillier Curieusement, l’asperge à tendance à exacerber les tanins des vins rouges et à provoquer une certaine âpreté, voilà pourquoi le choix d’un vin blanc s’avère le plus judicieux et surtout, plus facile.Un vin sec en cépage sauvignon s’impose de lui-même. Sa minéralité conviendra idéalement aux notes très végétales et à l’amertume de ce légume, surtout si l’on choisit des asperges violettes ou vertes.Les vins de Loire seront alors de parfaits accompagnateurs. Plus difficile à trouver chez les cavistes, le pinot gris d’Alsace avec son fruité naturel, mettra également en valeur ce joli légume de printemps.Notamment le Pinot gris Schofweg 2022 de la Cave de Ribeauvillé. Une cuvée vinifiée en vin sec qui conviendra parfaitement avec les asperges. Sa bouche qui se termine avec une acidité discrète révèle la complexité de ce vin. Disponible auprès de la cave : www.boutique.vins-ribeauville.com Pour les amateurs de Sauvignon, voici une courte sélection de vins de Loire. Du domaine de J. de Villebois, deux vins parfaits pour ce légume de printemps, un Sauvignon blanc 2024 Val de Loire et un Touraine 2024. Des vins secs, avec une belle minéralité qui sont en accord avec ce légume si particulier.Encore plus raffiné, le Sancerre les Caillottes du Domaine Fournier mettra en exergue le moelleux gourmand des asperges blanches associées à une sauce mousseline. Il apporte la fraîcheur à ce plat de printemps.Les amateurs parisiens pourront trouver leur bonheur chez un nouveau caviste qui vient de s’installer à Paris dans le IVème arrondissement. Baptisé La Chablisienne, il reprend l’ancienne Cave Saint Paul.Installé dans un immeuble classé de la rue Saint Paul, il offre sur trois niveaux de belles surfaces de dégustations et de découvertes. On y retrouvera bien sûr la gamme de La Chablisienne ainsi que de nombreuses autres références du vignoble français.Joël Chassaing-Cuvillier







La rédaction vous conseille < > Domaine Fournier Père et fils : le Sancerre par excellence Vins de Loire : du blanc, du rouge, du rosé mais du Valençay !