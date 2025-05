Daniel Bilalian, figure emblématique du journalisme télévisé français, s’est éteint à 78 ans Daniel Bilalian, ancien présentateur vedette des journaux télévisés d’Antenne 2 et de France 2, est décédé le mercredi 14 mai 2025 à l’âge de 78 ans des suites d’une maladie, a annoncé sa famille à l’Agence France-Presse. Il fut également directeur des sports de France Télévisions de 2004 à 2016 . PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/05/2025

Une voix familière du petit écran Né en 1947 à Paris dans une famille d’origine arménienne, Daniel Bilalian débute sa carrière journalistique en 1971 à l’ORTF. Il rejoint ensuite la rédaction nationale d’Antenne 2, où il devient grand reporter avant de présenter le journal de la mi-journée, "Antenne 2 Midi", de 1979 à 1986. Il présente également le journal de 20 heures en 1985, en alternance avec Bernard Rapp .



Après une période d'absence, il revient à la présentation des journaux télévisés en 1994 sur France 2, d'abord au 13 heures, puis au 20 heures en alternance avec Bruno Masure. Il présente les journaux du lundi au jeudi jusqu'en 1998, avant de revenir une dernière fois au 13 heures de 2001 à 2004 .



Dirigeant controversé à la tête des sports En juillet 2004, Daniel Bilalian est nommé directeur des sports de France Télévisions. Il occupe ce poste jusqu'en 2016. Son mandat est marqué par des tensions internes, notamment en 2010, lorsque les journalistes sportifs votent majoritairement une motion de défiance à son encontre, dénonçant ses méthodes de management .



Il commente également les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 2006 à 2016, apportant sa voix aux grands événements sportifs diffusés sur les chaînes publiques .



Une carrière faite de rigueur et de passion Tout au long de sa carrière, Daniel Bilalian s'est distingué par son professionnalisme et sa passion pour l'information. Il a su gagner la confiance des téléspectateurs, devenant une figure incontournable du paysage audiovisuel français.



En reconnaissance de sa contribution au journalisme, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en juillet 2005 .



Une perte pour le monde du journalisme Le décès de Daniel Bilalian laisse un vide dans le monde du journalisme français. Sa voix, son professionnalisme et son engagement ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Il restera dans les mémoires comme l'un des grands noms de l'information télévisée en France.







