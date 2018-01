Article publié le 10/01/2018 à 03:47 | Lu 176 fois BASF lance deux principes actifs pour lutter contre le vieillissement Cette année, BASF* vient de dévoiler deux principes actifs anti-âge (pour la peau et pour les cheveux) qui vont permettre aux fabricants cosmétiques d’offrir un bain de jouvence aux consommateurs. Voici comment cela fonctionne. Détails.

RNAge : remodeler l’harmonie du visage

On le sait, avec l’avancée en âge, notre peau perd de sa fermeté et commence à s’affaisser, notre visage perd les contours de sa jeunesse... Basé sur les dernières découvertes en épigénétique, BASF a mis au point un tout nouveau principe actif. Le RNAge. Ce dernier rééquilibre le Let-7b, micro-ARN régulateur, qui diminue la production des protéines essentielles dans la construction et le maintien de l’architecture cutanée.



En rééquilibrant la quantité du Let-7b et ainsi la synthèse des protéines contrôlées par ce micro-ARN, cet actif aide notre peau à préserver sa densité. Restructurée de l’intérieur, elle se raffermit et le visage retrouve ses contours. Extrait de l’argousier, RNAge est certifié selon le référentiel COSMOS et figure sur la liste de l’IECIC.



DN-Age : la jeunesse au cœur du cheveu

L’actif anti-âge de BASF pour les cheveux, DN-Age, vise à ralentir le processus d’apparition des cheveux blancs et à freiner la chute de nos cheveux. Cet actif agit au cœur même du cuir chevelu en empêchant la dégradation de l’ADN par les UV et autres facteurs de stress. Il protège également les cellules du follicule pileux pour freiner l'apparition des cheveux blancs et le vieillissement du cheveu (résultats démontrés In Vivo).



Avec DN-Age la chevelure est plus dense : 80% des intervenants ont perçu que leurs cheveux étaient plus forts, plus denses et plus épais. Extrait des feuilles du Cassia alata et titré en flavonoïdes, DN-Age est également certifié selon le référentiel COSMOS et figure sur la liste de l’IECIC.



*département "care chimicals"