Article publié le 13/11/2020 à 01:00 | Lu 85 fois

Aveine : un aérateur de vin pour ne plus gâcher ses bonnes bouteilles

Non, nous ne prétendons pas que vous buvez plus du fait du confinement. Juste que ce serait dommage de boire un bon cru trop vite par peur qu’il ne se perde… On a vu de plus mauvais prétextes pour finir une bouteille, notez…