Article publié le 17/01/2018 à 01:00 | Lu 80 fois Avec l'âge, les oreilles et le nez continuent de grandir Voici une petite information amusante, même si elle ne va pas révolutionner la vie quotidienne des personnes âgées… En effet, une étude britannique confirme qu’en vieillissant, nos oreilles et notre nez continuent de « grandir ».

Avec l’âge on a tendance à rapetisser. Rien de nouveau, de nombreuses études scientifiques ont démontré cette donnée au cours de ces dernières années. Mais ce que l’on sait moins, c’est que si le corps se tasse, nos oreilles et notre nez continuent quant à eux de grandir avec l’âge !



On a tous en tête des images de grands-parents avec de grand nez et de grandes oreilles. Cette image n’est pas une déformation de l’esprit vue sous le prisme d’un regard d’enfant. Non, c’est une réalité.



Avec le temps et la gravité terrestre, notre appendice nasal et nos oreilles s’agrandissent. Ce phénomène est dû, tout simplement, au vieillissement de notre peau qui a tendance à se détendre au fil des années. Sans compter



Tout ceci a été démontré scientifiquement en 1993 dans le cadre d’une étude britannique qui a porté sur 206 personnes âgées de 30 à 93 ans. Les chercheurs ont mesuré les lobes de ces cobayes et ont remarqué que les oreilles grandissaient de 0,22 millimètre par an. Soit un centimètre au bout de 50 ans. Tout de même !



Autre point : l’ensemble de notre visage a également tendance à s’affaisser et à perdre du volume… Ce qui renforce de facto le sentiment que le nez et les oreilles s’allongent…