Augmentation de la retraite minimale : lancement de la seconde vague de paiements Bonne nouvelle pour de nombreux retraités. En effet, conformément au calendrier prévu par la loi, l’Assurance retraite prépare le paiement de la seconde vague des 850.000 majorations exceptionnelles (Majex) courant septembre 2024 : pour information, le montant mensuel brut moyen de cette majoration sera de 50,94 euros et son paiement sera effectué avec un effet rétroactif au 1er septembre 2023. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 09/09/2024





Pour rappel, cette majoration est due à compter du 1er septembre 2023 et devrait être versée au plus tard en septembre 2024.







Pourquoi deux vagues de paiements ?



Tout simplement en raison de diverses opérations de gestion nécessaires au calcul de cette augmentation. La première vague a concerné environ 600.000 retraités qui ont déjà vu, dès l’automne 2023, leur retraite augmentée par la majoration.



Quelles sont les conditions d’attribution et de calcul de cette majoration ? Il faut savoir que la retraite de base peut être augmentée de cette majoration sous trois conditions cumulatives :

la retraite doit avoir été attribuée à taux plein

le retraité doit réunir une durée d'assurance cotisée d'au moins 120 trimestres (c’est-à-dire avoir travaillé au minimum 30 ans) dans les régimes de base obligatoires

la retraite de base, et la somme de toutes les retraites, doivent être inférieures à un plafond.

Dans ce contexte, la hausse peut s’élever jusqu’à 100 euros brut maximum par mois mais peut aussi varier en fonction de la durée de cotisation au régime général (et donc être réduite) et du montant des retraites :

La retraite de l’Assurance retraite, incluant cette augmentation, ne peut pas dépasser 847,57€ par mois.

La somme de toutes les retraites, de base et complémentaires incluant cette augmentation, ne peut pas dépasser 1 352,23 € par mois.



Au vu de ces conditions, il est important de rappeler que le seul fait d’avoir un total de retraites inférieur à 1352,23 euros n’est pas suffisant pour prétendre à la majoration (entière ou réduite).







Comment cela va t-il se passer ?



A partir du 16 septembre prochain, les retraités concernés seront informés par courrier. Ils n’auront aucune démarche à entreprendre.



D’ici la fin du mois de septembre, ils recevront le rappel des sommes dues depuis septembre 2023 (par paiement séparé de la retraite payée le 9 septembre).



Dès l’échéance suivante, payée le 9 octobre, leur retraite sera augmentée de cette majoration (pour l’Alsace-Moselle cette majoration sera intégrée dès l’échéance payée en septembre). Enfin, la majoration sera revalorisée chaque année, comme la retraite de base. « L’article 18 V de la LFRSS pour 2023 permet de compléter, sous conditions, les retraites personnelles de base du régime de l’Assurance retraite, ayant pris effet avant le 1er septembre 2023, d’une majoration dont le montant défini par décret s’élève au maximum à 1 200 € par an, soit 100 € par mois » rappelle l’Assurance retraite dans son communiqué.Pour rappel, cette majoration est due à compter du 1er septembre 2023 et devrait être versée au plus tard en septembre 2024.Tout simplement en raison de diverses opérations de gestion nécessaires au calcul de cette augmentation. La première vague a concerné environ 600.000 retraités qui ont déjà vu, dès l’automne 2023, leur retraite augmentée par la majoration.Quelles sont les conditions d’attribution et de calcul de cette majoration ?Au vu de ces conditions, il est important de rappeler que le seul fait d’avoir un total de retraites inférieur à 1352,23 euros n’est pas suffisant pour prétendre à la majoration (entière ou réduite).A partir du 16 septembre prochain, les retraités concernés seront informés par courrier. Ils n’auront aucune démarche à entreprendre.D’ici la fin du mois de septembre, ils recevront le rappel des sommes dues depuis septembre 2023 (par paiement séparé de la retraite payée le 9 septembre).Dès l’échéance suivante, payée le 9 octobre, leur retraite sera augmentée de cette majoration (pour l’Alsace-Moselle cette majoration sera intégrée dès l’échéance payée en septembre). Enfin, la majoration sera revalorisée chaque année, comme la retraite de base.







