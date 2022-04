Article publié le 22/04/2022 à 01:00 | Lu 120 fois Audio-Technica célèbre 60 ans d'audio analogique





​Le 17 avril 2022, le fabricant japonais Audio-Technica fête les 60 ans de sa création par son fondateur, Hideo Matsushita, avec sa cellule phono AT-1.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Inspiré par la profondeur de l’émotion dont il était témoin lors des séances d’écoute de vinyles organisées pendant son mandat au Bridgestone Museum of Arts de Tokyo, Hideo Matsushita était déterminé à permettre à davantage de personnes de faire l’expérience de la chaleur de l’écoute analogique.



Dans un petit appartement de Shinjuku, il crée Audio-Technica et commence à développer des cellules. Ses deux premiers produits, l’AT-1 et l’AT-3, connaissent le succès et permettent à Hideo de développer son activité. Il ouvre un siège plus grand à Machida, où l’entreprise est toujours présente aujourd’hui.



Le 17 avril 2022, cela fera 60 ans que Hideo a créé sa première cellule et Audio-Technica marquera cette occasion en réaffirmant son dévouement à l’analogique. En se concentrant sur une approche centrée sur l’humain du processus de production du son, la société considère l’analogique comme un plaisir et une appréciation de l’audio qui ne changent pas, malgré les évolutions au cours de l’histoire.



Outre les cellules, Audio-Technica a commencé à produire des casques en 1974 et des microphones en 1978, en commençant chaque processus par un transducteur et en cherchant à produire un son pur et naturel. Au cœur de chaque produit se trouve l’art de l’analogie, car une vibration délicate est transformée en son, à la fois dans les processus d’écoute et d’enregistrement.



Kazuo Matsushita, fils de Hideo, est devenu président en 1993 et l’entreprise a poursuivi son expansion, ouvrant des bureaux dans le monde entier et développant des produits emblématiques tels que la série moderne de cellules VM, le casque ATH-M50x et le microphone AT2020.



Aujourd’hui, Audio-Technica fait partie intégrante de l’industrie audio, avec des produits utilisés lors d’événements mondiaux, à l’écran, dans les studios et dans les foyers ; elle conserve la philosophie « l’audio de la plus haute qualité pour tous » et veille à ce que les générations futures puissent connaître les plaisirs de l’analogique.



