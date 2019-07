Article publié le 05/07/2019 à 01:00 | Lu 134 fois Au volant, les seniors seraient les champions du klaxon ! Selon une étude publiée cette semaine par le Club Identicar, spécialiste de l’assurance, les automobilistes âgés de 70 ans et plus seraient plus prompts à faire usage de leur klaxon que les jeunes !

Selon cette étude (assez amusante) sur les comportements au volant, plus du quart (26%) des sondés de 70 ans et plus avoue utiliser l’avertisseur sonore. Ils sont moins nombreux chez les 56-69 ans (23 %), 19% chez les 40-55 ans et seulement 16% dans la dernière tranche âgée de 18 à 39 ans. Rappelons que klaxonner reste interdit (sauf en cas de danger immédiat) et peut faire l'objet d'une amende.



Interrogé par le quotidien Le Parisien, Maître Jean-Baptiste Iosca, avocat spécialisé dans le droit routier explique : « Ils (les seniors) ont appris à conduire en appuyant sur l’avertisseur. À l’époque les moniteurs d’auto-école enseignaient que dans le doute on donnait un petit coup par courtoisie pour prévenir les autres usagers ».



Toutefois, en matière de nuisances sonores, les jeunes ne sont pas en reste puisque 12% des 18-39 avouent écouter de la musique très fort toutes fenêtres ouvertes contre seulement 2% pour les plus de 70 ans.



Autre point de cette enquête : lorsqu’il s’agit d’aller à la pompe, 58% des conducteurs ne veulent pas se retrouver sur la réserve ! Et plus les conducteurs prennent de l’âge, plus ils sont prévoyants ! Les plus jeunes jouent plus volontiers avec le feu : ils sont un quart à prendre le risque de laisser trainer lorsqu’ils sont sur la réserve.



Cette enquête a été menée du 30 avril au 12 mai 2019 auprès de 20.366 membres du Club Identicar.









