Atout Senior : un démarrage réussi, le point avec Dominique Restino de la CCI de Paris IDF Avec plus de 250 participants déjà engagés et un taux de retour à l’emploi ciblé de 80 % dans les 6 mois, ce dispositif unique lancé depuis septembre 2024, basé sur le modèle « 4+4 », mêle formation théorique et immersion en entreprise pour maximiser les chances de succès des 50 ans et plus. Le point avec Dominique Restino, vous êtes président de la CCI Paris-IDF et Ambassadeur de la Communauté « Les entreprises s’engagent » pour la Région IDF. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/01/2025

Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les missions de la CCI et votre rôle en qualité d’Ambassadeur de la Communauté « Les entreprises s’engagent » ?



La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Paris Île-de-France accompagne plus de 1.2 million d’entreprises, représentant 31% du PIB national, en stimulant leur croissance et en accompagnant le développement de leurs projets.



La CCI aide les TPE PME à accéder à de nouveaux marchés, en France et à l’international, et soutient les entreprises dans leur transformation numérique, écologique, RSE.



Les ambassadeurs régionaux de la Communauté « Les entreprises s’engagent » sont les porte-paroles au niveau local.



Ils jouent un rôle clé dans la promotion des valeurs de responsabilité sociale et environnementale auprès des entreprises et dans la mise en œuvre d’actions concrètes pour un monde plus durable, en les encourageant à adopter des pratiques durables et inclusives.





Comment abordez-vous la problématique de l’emploi des Seniors en IDF dans le cadre des CCI ?



Les seniors représentent un atout considérable pour l’entreprise et le premier enjeu est de les maintenir dans l’emploi.



Les leviers d’action en la matière sont d’abord managériaux, notamment pour préserver leur motivation : accompagnement de l’évolution professionnelle du salarié au cours de sa carrière, prise en compte des facteurs de pénibilité et mise en place d’actions de prévention de l’inaptitude, organisation d’entretiens professionnels réguliers voire annuels à partir de 55 ans, anticipation et aménagement des fins de carrière (mentorat, retraite progressive, aménagement du temps de travail…).



Une campagne nationale de communication valorisant la place des seniors dans l’entreprise et rappelant les dispositifs en faveur à leur maintien en activité pourrait être utilement déployée.



Il faut ensuite inciter au retour à l’emploi des seniors.



Par exemple, en soutenant le relèvement de deux ans des seuils relatifs aux dispositions dérogatoires pour les seniors, et en instaurant un mécanisme spécifique de prime pour compenser totalement ou partiellement la baisse de rémunération que pourrait subir un demandeur d’emploi senior qui reprendrait un emploi moins payé que le précédent, comme envisagé un temps par le gouvernement.



Enfin, il faut investir dans une politique active d’accompagnement des entreprises pour les pousser à s’engager davantage dans l’emploi des seniors. Les aides à l’embauche d’un senior sont aujourd’hui très limitées, hormis le CDD senior qui permet l’embauche d’un demandeur d’emploi.





Comment accompagnez-vous, avec les CCI et les Clubs départementaux LES, la promotion du programme Atout Senior auprès de ces entreprises en Île-de-France ?



Nous avons mis en place plusieurs actions de communication afin de permettre aux entreprises franciliennes de prendre connaissance de cette initiative.



Des articles détaillés dans notre newsletter, mettant en avant les avantages du programme et comment il peut répondre aux besoins de compétences des entreprises tout en favorisant le recrutement de seniors.



Organisation de webinaires dédiés, où nous avons présenté le programme Atout Senior en détail, avec des témoignages et retours d’expérience d’entreprises ayant déjà bénéficié de cette initiative.



Enfin, nous envisageons de mettre en place en 2025 un job dating spécifiquement dédié aux seniors.



Cet événement permettra aux entreprises de rencontrer directement des candidats de découvrir leurs compétences, leur expérience, et de les intégrer dans leurs équipes.







