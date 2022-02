Article publié le 02/02/2022 à 01:00 | Lu 199 fois Assurances : le démarchage téléphonique des courtiers plus strictement encadré





Accord de l'interlocuteur demandé dès le début de l'appel ; délai de 24 heures avant la signature, obligatoirement manuscrite ou électronique, du contrat ; conservation de l'enregistrement des appels pour preuve et sanction alourdie. Une série de mesures renforce la réglementation du démarchage et de la vente par téléphone de contrats d'assurance, à compter du 1er avril 2022.





Les courtiers (distributeurs) de contrats d'assurance devront :

- demander l'accord explicite du client potentiel dès le début de la discussion, et mettre fin à l'appel si l'interlocuteur déclare son opposition. Dans ce cas, le courtier ne devra plus le rappeler ;

- vérifier que, si la personne appelée est déjà couverte par un contrat identique à l'objet du démarchage, ce contrat peut-être résilié en cas de souscription de celui qui lui est proposé ;

- envoyer tous les documents afférents au contrat avant de le conclure, et vérifier leur bonne réception ;

- attendre 24 heures avant la signature du contrat ;

- recueillir une signature électronique ou manuscrite (un accord oral ne suffit pas) ;

- -envoyer tous les documents relatifs à la signature du contrat, ses dates de validité et ses modalités de résiliation ;

- conserver pendant deux ans l'enregistrement de l'échange téléphonique ayant conduit à la transaction, de façon à fournir une preuve en cas de contestation, et veiller à la sécurité de cet enregistrement.



Ces nouvelles dispositions sont ajoutées au code des assurances. En cas de non-respect, elles sont sanctionnées d'une amende pouvant atteindre 1.500 euros (contravention de 5e classe).



À savoir : ces nouvelles obligations sont issues de la la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, complétée un décret d'application daté du 17 janvier 2022.



