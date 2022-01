Article publié le 27/01/2022 à 02:00 | Lu 112 fois Assurance retraite et Restos du Coeur : une convention pour favoriser le vieillissement actif en santé





Dans une volonté commune de lutte contre les exclusions et les inégalités sociales de santé, l’Assurance retraite et les Restaurants du Cœur ont signé le 15 décembre 2021 une convention qui vise à accompagner les personnes dans l’accès et le maintien de leurs droits et pour favoriser l’appropriation des comportements favorisant un vieillissement actif et en santé.

Pour consolider et homogénéiser des relations déjà existantes entre ces deux entités sur l’ensemble du territoire, les partenaires souhaitent initier de nouvelles coopérations, ce, dans un cadre souple permettant de conserver la possibilité d’initiatives locales, autour de deux grands axes : la promotion d’un vieillissement actif et en santé auprès des personnes retraitées accueillies par les Restaurants du Cœur.



Précisons que les collaborations départementales consisteront à soutenir financièrement les Restos dans l’organisation de séances d’activités physiques adaptées, d’activités culturelles ou de projets de départs en vacances et à rendre plus facilement accessibles les dispositifs tels que l’adaptation du logement, l’accompagnement des sorties d’hospitalisation, etc.



Quant à l’accompagnement des personnes accueillies aux Restos dans l’accès et le

maintien de leurs droits, il s’agira de permettre à ces publics accueillis, dont l’âge et la situation nécessitent une préparation active de la retraite (ou un suivi de leur statut de retraité), d’entrer en contact au bon moment avec leur caisse de retraite (lors de rendez-vous collectifs ou d’entretiens personnalisés par exemple).



Les équipes bénévoles des Restos bénéficieront de supports présentant l’offre de services de l’Assurance retraite, de sessions d’informations afin de favoriser l’accès aux droits et d’une modalité de contact privilégié, activable lors de situations complexes ou urgentes.









