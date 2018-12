Article publié le 11/12/2018 à 01:00 | Lu 136 fois Assurance maladie : attention aux appels et aux emails frauduleux Vous avez peut-être reçu dernièrement des appels téléphoniques ou des courriels semblant émaner de l'Assurance maladie ? Attention, il s'agit peut-être d'appels ou de courriels frauduleux !

Appels téléphoniques frauduleux

Selon l'Assurance maladie, il existe en effet en ce moment des campagnes de vishing (démarchages frauduleux par téléphone) usurpant le nom de l'Assurance maladie, vous laissant un message sur votre répondeur vous demandant de rappeler votre CPAM à un numéro fortement surtaxé.



Ne donnez pas suite et retenez que seul le 3646 vous permet de joindre votre CPAM.



Par ailleurs, sachez que, lorsque l'Assurance maladie cherche à vous joindre par téléphone, le numéro qui doit s'afficher à l'écran est soit : le 3646 ; le 05 53 35 62 37. Enfin, dans le cas présent, souvenez-vous que votre interlocuteur au téléphone ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires.



Courriels frauduleux

Attention également aux courriels frauduleux qui n'émanent pas de l'Assurance maladie. Il s'agit de manœuvres pour vous inciter à livrer vos données personnelles (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires), on parle alors de tentatives de phishing (ou hameçonnage).



Ne répondez pas à ce type de courriels et supprimez-les de votre messagerie électronique. Si vous avez déjà communiqué vos données bancaires, prévenez votre banque pour faire opposition.



Rappel : si vous recevez des messages non sollicités sur votre messagerie électronique, vous pouvez l'indiquer sur



