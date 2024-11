Artiste légendaire, Quincy Jones est mort à l'âge de 91 ans Quincy Jones, le musicien prodige et légende vivante, s'est éteint ce dimanche 3 novembre à l'âge de 91 ans. Entouré des siens dans son manoir de Los Angeles, ce titan de la musique laisse derrière lui un héritage culturel inestimable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 04/11/2024

Avec une carrière jalonnée de succès, Quincy Jones a été couronné par 28 Grammy Awards, un témoignage éloquent s'il en est de son génie créatif. Parmi ses collaborations les plus célèbres, celle avec le roi de la pop Michael Jackson. Ensemble, ils ont créé des chefs-d'œuvre intemporels tels que "Thriller", "Bad" et "Off the Wall" – autant d'albums qui ont redéfini les contours de la musique moderne.



Né à Chicago en 1933, Quincy Jones a commencé sa carrière dans l'orchestre de Lionel Hampton avant d'écrire son propre chapitre dans l'histoire du jazz. Trompettiste virtuose, il a également fait vibrer les cordes sensibles d'Hollywood en composant des bandes originales mémorables. Son talent ne s'est pas arrêté là: il a insufflé son génie dans des séries télévisées cultes telles que «Le Prince de Bel-Air», propulsant ainsi la carrière d'un certain Will Smith.



Au-delà du jazz, Quincy Jones a tissé des liens indélébiles avec des géants comme Frank Sinatra et Ray Charles. Sa vision artistique transcendait les genres et les générations, faisant de lui un producteur de renom et un mentor pour nombre d'artistes.



Dans un communiqué empreint d'une profonde émotion, sa famille a partagé : « Ce soir, c'est le cœur plein mais brisé que nous devons partager la nouvelle du décès de notre père et frère Quincy Jones... Bien qu'il s'agisse d'une perte incroyable pour notre famille, nous célébrons la grande vie qu'il a vécue et savons qu'il n'y en aura jamais d'autres comme lui. »



Quincy Jones était plus qu'un musicien ; il était une force culturelle dont l'influence résonnera à travers les âges. Son départ marque la fin d'une ère... mais son œuvre continuera à inspirer et à émouvoir les mélomanes autour du globe pour l'éternité.









La rédaction vous conseille < > Noël 2024 : des lectures utiles et instructives Le célèbre vétérinaire Michel Klein est décédé à l'âge de 103 ans