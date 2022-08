Article publié le 26/08/2022 à 09:54 | Lu 96 fois Armorique Habitat : domotique et sécurité pour les locataires seniors





Dans le cadre de la réhabilitations de trente logements anciens (et bientôt de logements neufs) dans le quartier de “La Vierge Noire” à Morlaix (29), Armorique Habitat a décidé de déployer systématiquement la solution d’Arkéa On Life. Pour des locataires seniors protégés au quotidien. Explications.

La réhabilitation intègre ainsi la connexion des volets roulants électriques et des éclairages, qui deviennent pilotables à distance et alimentent des scénarios domotiques de confort et de sécurité. Il s’agit, par exemple, d’interrupteurs situés à l’entrée des logements qui permettront de lancer les scénarios “Je rentre” -qui ouvre tous les volets- et “Je sors” -qui ferme les volets et éteint les lumières.



Cette solution permet également un gain de confort thermique en fonction des saisons (période de canicule, …). Une application smartphone sera aussi mise à disposition des locataires pour piloter leur domotique, où qu’ils soient.



Pour améliorer la sécurité, des détecteurs de fumée connectés permettent de lancer une alerte immédiatement au centre de surveillance. En cas de détection de fumée, les lumières s’allument et les volets s’ouvrent également.



Pour les personnes âgées qui le souhaitent, il est possible de souscrire à une offre de téléassistance avec détection de présence et de chute via un capteur optique. L’avantage de cette solution réside dans le fait que le résident n’a aucun dispositif à porter sur lui. La détection de chute est automatique. En cas de détection de chute, les lumières s’allument et une alerte est transmise au centre d’écoute ouvert 24h/24.



Comme le souligne Régis Royer, DG d’Armorique Habitat : « Notre engagement pour le développement local, par une offre de logements adaptés et responsables, intègre une attention particulière portée aux seniors ».



De son côté, Yvon Le Bihan, DG d’Arkéa Assistance, précise : « Notre vocation est de sécuriser les personnes âgées et de leur simplifier leur quotidien. (…). Le partenariat avec Armorique Habitat permet de prolonger les résidents âgés dans leur logement et ceci en toute sécurité ».









