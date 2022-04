Article publié le 05/04/2022 à 08:51 | Lu 109 fois Arcueil : construction de La Maison d'Aspasie, une maison intergénértaionelle à faible impact environnemental





Le mouvement à vocation sociale Habitat et Humanisme bénéficie du soutien du groupe Enalia, un des leaders français de l’efficacité énergétique pour la construction de la maison intergénérationnelle « La Maison d’Aspasie » de 22 logements à Arcueil (Val-de-Marne) en début d’année prochaine.

Dans la pratique, ce projet vise à transformer un bâtiment anciennement exploité par Pôle Emploi d’Arcueil en une résidence intergénérationnelle de 22 logements afin d’accueillir des familles en difficulté, des personnes âgées et des étudiants. L’ouverture étant prévue pour début 2023.



Construit à partir de matériaux biosourcés ou recyclés, le bâtiment possèdera aussi une toiture

végétalisée et la production de chaleur sera majoritairement issue de la géothermie.



« Cette résidence s’inscrit dans l’action du Mouvement Habitat et Humanisme qui a ouvert près d’une cinquantaine de résidences intergénérationnelles partout en France. Nous souhaitons ici apporter une réponse à l’isolement des seniors et à la précarité des étudiants, ainsi qu’un soutien aux familles fragiles, tout en intégrant une préoccupation forte sur la performance énergétique du bâtiment », annonce Isabelle de Beauvoir, présidente d’Habitat et Humanisme Ile-de-France.



Pour Enalia, ce projet offre un formidable exemple de ce que doit constituer la réhabilitation d’un bâtiment destiné à créer du lien social, aider les personnes en difficulté, offrir un espace de vie

intergénérationnelle, tout en contribuant à minimiser la facture énergétique des habitants.



Une équipe de bénévoles dédiée assurera un accompagnement temporaire des locataires aux côtés

d’un travailleur social et d’un gestionnaire locatif. Elle a aussi pour mission de développer l’animation

collective au profit de tous les habitants.









