Article publié le 18/09/2020 à 01:00 | Lu 38 fois Apple Watch Series 6 : elle mesure les niveaux d'oxygène dans le sang





Votre nouvelle Apple Watch est prête. C’était déjà la smart-watch la plus vendue sur la planète Terre, et l’Apple Watch Series 6 va aller encore plus loin en ce qui concerne le suivi de votre santé. Avec les scans ECG à son actif, elle mesure aussi le taux d’oxygène dans le sang en utilisant des LED infrarouges sur le cristal arrière pour mesurer la lumière réfléchie par le sang. Il ne faut que 15 secondes pour prendre une lecture.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Elle peut également détecter lorsque vous vous lavez les mains et lancer un compte à rebours de 20 secondes. Le nouvel altimètre détecte l’altitude en temps réel et peut être présenté dans le cadre d’une nouvelle compilation de cadrans.



Apple Watch 6 (GPS) est proposée à partir de 429 € et l’Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) à partir de 529 €. disponible à la commande à partir d’aujourd’hui. De plus, un nouveau boîtier bleu rejoint la palette de couleurs avec des options en aluminium argent, gris sidéral et or, sans oublier (PRODUCT) Red aussi.



Mais pas de céramique, cette fois. Le Solo Loop vient compléter tout cela, avec un silicone souple ou la nouvelle version en fil tressé extensible à glisser au poignet.



Source Fonctionnant avec une puce A13 Bionic optimisée, l'Apple Watch est 20% plus rapide que la précédente. WatchOS7 propose un écran rétinien toujours allumé avec 7 nouveaux fonds d'écran, dont Chronograph Pro, qui comprend un tachymètre pour calculer la vitesse en fonction du temps parcouru sur une distance fixe.







