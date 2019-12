Article publié le 09/12/2019 à 01:00 | Lu 100 fois Antibio'Malin : tout ce que vous devez savoir sur les antibiotiques disponible en ligne Antibio'Malin est un espace en ligne qui a pour objectif d'améliorer votre connaissance des infections courantes et des traitements antibiotiques.





Les infections courantes

Des informations pratiques sur les principales infections : Comment puis-je attraper cette infection ? Combien de temps vais-je me sentir malade ? Comment protéger mon entourage ?



Les antibiotiques de A à Z

L'ensemble des antibiotiques par voie orale prescrits par les professionnels de santé de ville : Comment prendre mon médicament ? Dans quel cas est-il efficace ? Cet antibiotique entraîne-t-il un risque de résistance des bactéries ?



Pour en savoir plus

Des réponses simples et pratiques à 24 questions fréquentes : Qu'est-ce qu'une infection, une inflammation, une bactérie, un virus ? Qu'est-ce qu'un antibiotique et quels en sont les effets indésirables ? Comment réduire le risque d'attraper une infection ?



Déclarer un effet indésirable : quand, pourquoi, comment ?

Un médicament peut provoquer un effet indésirable. Il est important de le déclarer aux autorités sanitaires, même s'il est mentionné dans la notice du médicament. Cela permet d'améliorer la sécurité des médicaments.



À savoir : Les antibiotiques sont précieux et leur efficacité est menacée par le développement de résistances par les bactéries directement lié à une consommation excessive de ces médicaments (l'antibiorésistance). Antibio'Malin permet à chacun d'agir pour aider à prévenir ce phénomène.



