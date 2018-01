Article publié le 03/01/2018 à 01:00 | Lu 221 fois Amis depuis 60 ans, ils étaient frères sans le savoir... Voici une belle histoire de noël qui se déroule à Hawaï ! Aussi belle qu’émouvante et incroyable. En effet, Alan Robinson et Walter Macfarlane étaient les meilleurs amis du monde depuis soixante ans lorsqu’ils ont appris qu’ils étaient… frères !

Cette histoire est digne d’un scénario hollywoodien. Le genre de film qui passe à Noël, où tout est bien qui finit bien. Elle se déroule de nos jours à Hawaï, en plein océan Pacifique. Walter Macfarlane et Alan Robinson sont des amis d’enfance.



Ils ont quinze mois de différence. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’école, ils ont joué dans la même équipe de foot, ils ont fait les 400 coups ensemble, ils ont grandi côte à côte dans cette ile paradisiaque dont le nom évoque mer bleue, montagne et plages blanches.



Puis plus tard, à l’âge adulte, ils ont passé leurs vacances ensemble avec leurs familles respectives, leurs enfants sont allés dans les mêmes écoles. Ils n’ont jamais cessé de se côtoyer. Bref, ces deux-là sont inséparables depuis soixante ans.



Pourtant, ce tableau idyllique cache des histoires familiales plutôt compliquées. De fait, Walter ne connait pas son père ; quant à Alan, il a été adopté. Ce qui explique qu’un beau jour, et sans s’en parler, les deux hommes vont se mettre à la recherche de leurs racines…



Ils s’inscrivent alors sur le site Ancestry.com, spécialisé dans les comparaisons d’ADN ; des sites très en vogue aux Etats-Unis. Quelques temps plus tard, Walter Macfarlane s’aperçoit qu’il possède le même chromosome X qu’un dénommé Robi737…



Or, il se trouve qu’Alan s’est toujours fait appeler Robbie car son nom de famille était Robinson, et qu’il était pilote d’avion sur Boeing 737. Walter appelle Alan qui lui confirme que ce pseudonyme est bien le sien…



S’ensuivent alors de nombreuses vérifications qui montrent qu’in fine, ces deux copains d’enfance ont la même mère ! Pendant soixante ans, ces deux hommes ont été copains sans savoir qu’ils étaient également demi-frères !



Et comme dans tout bon film américain, la nouvelle est tombée le 23 décembre, la veille de noël. Ah, les liens du sang sont parfois bien mystérieux…