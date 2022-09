Article publié le 16/09/2022 à 01:00 | Lu 126 fois Amazone lance un nouveau Kindle d'entrée de gamme





Amazon a annoncé un nouveau Kindle de 11e génération, désormais doté d’un écran de 300 dpi, contre 167 dpi sur le modèle précédent de 2019. La taille de l’écran du Kindle est la même à 6 pouces, mais Amazon annonce aussi une amélioration de la durée de vie de la batterie et du stockage. lors que le modèle sortant pouvait gérer quatre semaines, Amazon cite six semaines pour ce nouveau modèle.

Le stockage a été doublé de 8 Go à 16 Go en standard. Le même phare avant réglable est conservé pour ce nouveau modèle. Amazon a également réduit un peu le poids – 158 g au lieu de 174 g.



Comme le tout nouveau Kindle Paperwhite, le nouveaux Kindle se recharge via USB-C. Les acheteurs du Kindle bénéficient également de trois mois de Kindle Unlimited, donnant accès à des millions de livres et de livres audio.



Les précommandes viennent de commencer et les appareils seront expédiés à partir du 12 octobre. Le Kindle standard est disponible en noir ou en denim, tandis que de nouvelles couvertures en tissu seront disponibles en noir, rose, denim et émeraude foncé.



