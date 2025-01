Alzheimer : état des lieux de la recherche scientifique avec le Dr Marion Lévy Alors que la Fondation Vaincre Alzheimer célèbre cette année, ses vingt années au service de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, le Dr Marion Lévy, présidente scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer propose un état des lieux de la recherche scientifique actuelle et à venir. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 30 Janvier 2025

En quoi la recherche est essentielle dans le cas de la maladie d’Alzheimer ?



La maladie d’Alzheimer est une maladie multifactorielle et complexe. Elle repose sur l’accumulation de 2 protéines toxiques dans le cerveau, la protéine beta amyloïde et la protéine tau. D’autres dérégulations cérébrales y sont également observées.



Néanmoins, on ne connaît pas encore son origine. De plus, il reste encore beaucoup d’errance diagnostique et il n’existe toujours pas de traitements permettant de stopper l’évolution de la maladie.



C’est pourquoi, seule une meilleure connaissance de la maladie qui se fera par la recherche rendra possible la découverte d’un diagnostic rapide et spécifique et de traitements efficaces.



Cinquante ans de recherche ont permis de faire des progrès sur la compréhension de la maladie et son évolution. On en sait donc un peu plus sur comment prévenir la maladie. Les méthodes de diagnostic se sont également considérablement améliorées et certains traitements qu’ils soient médicamenteux ou non médicamenteux ont vu le jour.





Quels sont les traitements les plus prometteurs actuellement en développement pour la maladie d'Alzheimer ?



En 2024, on comptait 127 molécules faisant l'objet de 164 essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer. Il y a donc un véritable développement thérapeutique dans le domaine ! Chaque candidat-médicament en cours d’essai clinique est prometteur.



En effet, même en cas d’échec de l’étude, on en apprend davantage sur la maladie et on fait un pas supplémentaire vers un traitement qui stoppera la progression de la pathologie.



Les dernières grandes avancées en date sont la validation scientifique de 2 immunothérapies anti-amyloïde, le Lecanemab et le Donanemab, qui ont permis de réduire le déclin cognitif chez les malades d'Alzheimer à un stade léger, respectivement de 27% et de 35% après 18 mois de traitement.



La maladie d’Alzheimer étant une maladie multifactorielle, des traitements ciblant les différentes dérégulations cérébrales retrouvées dans le cerveau des malades Alzheimer semblent appropriés pour contrer le développement de la maladie. La recherche, c’est long, mais ça paye.







