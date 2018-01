Article publié le 18/01/2018 à 01:00 | Lu 73 fois Alzheimer. Changer de regard pour changer les pratiques (livre) Parue aux éditions Chronique sociale, cette publication intitulée Alzheimer. Changer de regard poour changer les pratiques. Entre surmédicalisation de la maladie et invisibilité des personnes a été réalisée par le Réseau de consultants en gérontologie et coordonnée par Colette Eynard.

Dans notre société qui récuse la mort comme élément constitutif de la vie, la surmédiatisation de la maladie d’Alzheimer éclaire la vieillesse d’une lumière inquiétante, tendant à assimiler grand âge et pathologies.



Ce déni du parcours normal de l’existence tend à se généraliser et à installer l’idée que la maladie d’Alzheimer ne pouvant être guérie, ceux qui en sont atteints ne peuvent être considérés que comme des morts vivants...



En termes de politiques publiques, quand la problématique de la vieillesse glisse vers la notion de maladie d’Alzheimer, l’approche globale de la situation de la personne risque alors de se réduire à une gestion médicale du grand âge.



Parallèlement, on constate le faible crédit accordé à la parole des malades et l’impossibilité où ils sont généralement, de continuer à faire des choix et à courir des risques, même minimes. Enfin, il n’est pas sûr que les aspirations personnelles des proches se résument au statut « officiel » d’aidants familiaux.



Mais cette maladie soulève surtout le problème lié à la perte de raison et à la mort qui s’ensuit, d’abord sociale puis organique. Alors de quoi se défend notre corps social à travers l’exclusion des personnes malades ? Quelle sorte de déraison collective nous pousse à rejeter une approche conciliant le corps et l’esprit, essence même de notre condition humaine ? Cet ouvrage nous invite à porter un regard critique sur les limites d’une approche experte et spécifique, et à en comprendre les enjeux afin de changer notre regard.



Rappelons que le Réseau de consultants en gérontologie (ARCG) regroupe plusieurs intervenants dont les compétences sont reconnues au titre d’une activité de consultants en gérontologie. Leur philosophie d’intervention repose sur les principes suivants : respecter la diversité des trajectoires de vie, porter un regard positif sur le vieillissement, refuser une vision fataliste de la vieillesse, privilégier la qualité de vie, proposer aux porteurs de projet une démarche adaptée à leur situation.