Allongement croissant des carrières et âge de la retraite : qu'en pensent les actifs français ? Dans une récente étude menée avec OpinionWay, Indeed a interrogé 1.165 personnes représentatives de la population active française pour connaître leurs perceptions et ressentis sur l’âge de leur départ à la retraite et étudier, si cette incertitude pourrait avoir des conséquences sur la façon d’envisager leur carrière. Détails.



Tout d’abord, les résultats montrent que les trois-quarts des actifs français se disent inquiets en ce qui concerne l’âge de départ en retraite et même, les salariés seniors (de 50 ans ou plus) expriment cette inquiétude dans une très large majorité (deux-tiers).



Les femmes et les travailleurs de catégories socio-professionnelles dites “populaires” (CSP-) sont encore plus nombreux à appréhender l’allongement des carrières, avec respectivement 81%, et 79%.



De fait, les femmes sont trop souvent dans des situations plus précaires, avec des montants de pension de retraite inférieurs et devant travailler plus longtemps pour s’en sortir.



Quant aux actifs “CSP-”, ils sont généralement les plus exposés à des métiers à pénibilité plus élevée, plus difficiles à exercer jusqu’à des âges avancés.



Toujours selon ce sondage, une large majorité d’actifs français, 78%, craint même de décéder avant d’avoir atteint l’âge de la retraite !



Près des trois-quarts (72%) des actifs interrogés s’inquiètent d’une dégradation de leur état de santé durant leurs dernières années de carrière et près des deux-tiers (65%) doutent de leur capacité à rester motivés dans leur travail jusqu’à leur départ en retraite.



Le vieillissement important de la population apporte avec lui plusieurs difficultés à ce tableau…



En plus de devoir faire travailler plus longtemps la population active, on anticipe le fait que l’augmentation du nombre de personnes concernées pas des maladies chroniques liées à la vieillesse va mécaniquement accroître le nombre de travailleurs “aidants”.



Ce qui aura à son tour un impact sanitaire et économique.



La population active actuelle l’a bien compris, 79% des personnes sondées par Indeed & OpinionWay exprimant des inquiétudes sur le fait de devoir cumuler leur travail et un statut d’aidant.



D’autre part, la perte d’attractivité des personnes en fin de carrière (les salariés seniors donc) du point de vue des recruteurs se pose comme un obstacle majeur que la société française va devoir dépasser dans les années à venir, à mesure que la proportion de seniors augmentera dans la pyramide des âges. Un sujet récurent depuis vingt ans déjà, mais que la France ne parvient pas à régler.



Pour l’instant en tout cas, cette problématique soucie les salariés français : 82% craignent de ne plus intéresser les recruteurs à partir d’un certain âge et plus des trois-quarts (78%) s’inquiètent à l’idée de perdre leur emploi dans les dernières années de leur carrière, avant d’avoir atteint leur “retraite à taux plein”.



Ce qui est souvent synonyme d’un arrêt prématuré de la carrière et de revenus plus précaires pendant toute la retraite.



L’incertitude concernant le niveau de revenu pendant la retraite est également très présente, 85% des actifs redoutant de devoir continuer à travailler même en retraite pour pouvoir s’en sortir financièrement.



Un chiffre qui fait écho au fait qu’il y a un an, 51% des salariés seniors estimaient qu’ils seraient obligés de travailler quand ils seraient en retraite en raison de leur trop faible pension (chiffre recueilli en août 2023 dans une autre étude Indeed / OpinionWay).



Sur ce point, l’écart entre les hommes et les femmes est particulièrement important (15 points) : 77% des hommes, contre 92% des femmes, craignent de travailler pendant leur retraite.



*L’enquête a été menée par OpinionWay pour Indeed (un site d’emploi) du 7 au 9 mai 2024, auprès de 1 165 personnes représentatives de la population active française âgée de 18 ans et plus, et d’un suréchantillon de personnes travaillant à leur compte (auto-entrepreneurs, professions libérales…) afin d’atteindre un total de 230 travailleurs indépendants. Publié le 22/08/2024 à 02:34 | Lu 151 fois



