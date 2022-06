Article publié le 01/06/2022 à 01:00 | Lu 129 fois Allier : prévenir la perte d'autonomie, des actions innovantes dans le département





La population bourbonnaise vieillissante se trouve confrontée à des enjeux majeurs. Outre un accroissement des situations de dépendance, le territoire connaît un risque accru d’isolement social avec de nombreuses personnes âgées vivant seules ainsi qu’un niveau de pauvreté important pour

les seniors. Les actions de prévention de la perte d’autonomie ont vocation à retarder et à mieux

préparer l’entrée dans la dépendance. Zoom sur des projets innovants.

Des instances d’échange d’informations et d’échange de pratiques sur les situations complexes de personnes âgées ou en situation de handicap sont mises en place par le biais de la Maison départementale de l’autonomie (MDA), à l’échelle des trois territoires des solidarités départementales.



La diffusion de la « fiche info secours » poursuit son déploiement sur le département. Cet autocollant collé sur la porte du réfrigérateur permet la transmission d’informations pertinentes à destination des premiers secours qui interviennent au domicile et aux divers professionnels prenant en charge la personne. La réflexion se poursuit sur l’optimisation de cet outil, notamment l’inscription d’un QR Code facilitant la transmission des informations.



Le Département s’implique aussi concrètement dans des actions en santé au travers du développement de la télémédecine. Dans l’Allier, deux projets ont été retenus suite à l’appel à projets « téléconsultation ».



Celui porté par le centre hospitalier de Moulins Yzeure (accompagné par 7 EHPAD, le centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault, l’hôpital Cœur Bourbonnais et deux MSP), et celui de Vichy EST dont le chef de file est l’EHPAD de Chantelle, aux côté de 9 autres EHPAD, le centre hospitalier de Vichy, la Pergola et le CHU. Grâce à l’équipe de cardiologues volontaires de l’hôpital de Vichy, c’est sur ce territoire et sur ces bases qu’a pu être expérimentée sur plusieurs EHPAD (Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Chantelle) l’utilisation de la sonde Butterfly IQ. Trois

sondes ont pu être ainsi attribuées aux EHPAD précités.



Une réflexion sur des actions spécifiques de repérage ciblé, dans les territoires ruraux, en partenariat avec le groupe La Poste. En effet, le facteur est un professionnel bien connu des habitants et sa présence quotidienne permet souvent de nouer des liens de confiance, surtout en milieu rural.



Ce partenariat expérimental pourrait permettre de mener des actions ciblées de repérage des fragilités, sur la base de l’administration accompagnée d’un questionnaire construit par le Département, afin de mieux connaitre les attentes de la population d’un territoire et de la traduire en besoins spécifiques d’actions individuelles et/ou collectives.



Mise en place d’une plateforme culturelle sur le site allier.fr à destination des EHPAD regroupant des visites des musées départementaux, des spectacles, des lectures de contes et des films locaux.



Accompagnement aux usages numériques : dotation de tablettes numériques adaptées aux seniors pour les 23 conseillers numériques présents sur le département, soutien au recrutement de services civiques qui interviennent en EHPAD et à domicile auprès des personnes âgées, soutien pour la location de casques de réalité virtuelle pour plusieurs EHPAD.



Mise en place d’un parcours aidant/aidé regroupant des ateliers cuisine, des groupes d’échange

et des distributions de « paniers recettes ».









