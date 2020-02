Article publié le 21/02/2020 à 03:00 | Lu 19 fois Allemagne : mise en place d'un minimum vieillesse pour les seniors les plus pauvres Du changement chez nos voisins allemands. En effet, le gouvernement vient d’annoncer le lancement, à partir de 2021, d’un minimum vieillesse pour les seniors les plus pauvres, une aide qui va concerner principalement les femmes et les retraités de l’ex-RDA.

L’Allemagne, encore plus que la France, est confrontée au vieillissement de sa population depuis des années… Ce qui explique en partie, sa politique d’ouverture à l’immigration -turque principalement.



Rappelons qu’en Allemagne, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent d’ores et déjà 21% de la population, une proportion qui devrait grimper à un tiers à l’horizon 2060, selon les projections. Le nombre de personnes de 80 ans et plus devrait quant à lui doubler, passant de 4.8 millions en 2013 à 9 millions en 2060.



Les statisticiens allemands prévoient même à terme, un déclin de la population qui pourrait passer de 80.8 millions en 2013 à 73.10 millions, voire même 67.6 millions d’ici 2060, avec en parallèle, à terme, une baisse de la population active…



Bref, c’est dans ce contexte démographique que le gouvernement allemand vient d’annoncer le lancement, l’année prochaine, d’un minimum vieillesse pour les seniors les plus pauvres, une aide de 1,3 milliard d’euros par an qui va concerner principalement les femmes (70% des bénéficiaires) et les retraités de l’ex-RDA où le pouvoir d’achat des ainés (mais pas seulement) reste largement inférieur.



Actuellement, 1,3 million de retraités perçoivent de faibles retraites. C’est pour eux qu’a été lancé ce minimum vieillisse. Selon le ministère du Travail, une coiffeuse ayant cotisé 40 ans au niveau du salaire minimum devrait ainsi voir sa retraite passer de 512 euros aujourd’hui à 960 euros par mois. Cette aide sera versée aux retraités ayant cotisé au moins 33 années et percevant une pension ne dépassant pas 1.250 euros, le plafond montant à 1.950 euros pour un couple.











