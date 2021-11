Article publié le 30/11/2021 à 14:59 | Lu 145 fois Agirc-Arrco : lancement d'un site Internet dédié aux jeunes aidants





Le site internet « Jeunes et déjà aidants » (Jeda.fr), édité par l’Agirc-Arrco vise à sensibiliser les jeunes et leur entourage aux conséquences physiques et émotionnelles liées au statut d’aidant, ainsi qu’aux dispositifs de soutien possibles. Développé en collaboration avec plusieurs acteurs spécialisés.





Malgré leur jeune âge, ils peuvent être amenés à assurer des soins médicaux, gérer les soins intimes, ou encore l’habillement de leur proche. Dans d’autres cas, ils peuvent fournir également un soutien

financier, soit en travaillant, soit en gérant le budget de la personne aidée. Un jeune aidant a en moyenne 16,9 ans, lorsqu’il commence à endosser ce rôle à responsabilité !



Pour faciliter l’accès des jeunes à l’information sur ce sujet et accompagner ceux qui sont concernés dans leur parcours d’aidants, l’Agirc-Arrco vient de lancer



« Parce que les jeunes sont hyperconnectés et naviguent facilement sur Internet dès le collège, l’idée d’un portail dédié, construit et rédigé pour eux s’est imposée. Ils peuvent le consulter sur ordinateur ou

smartphone » commente Sophie de Rancourt, responsable de la mission partenariats et relations écoles

au sein de l’Agirc-Arrco.



« Mettre des mots sur ce que l’on vit, comprendre qu’on n’est pas seul dans cette situation et qu’on peut être accompagné pour cela, est salvateur pour des jeunes dont la charge mentale, émotionnelle et physique peut être importante. A cet égard, le témoignage audio de Sabrina, une lycéenne de 17 ans qui aide au quotidien ses parents atteints de surdité est significatif de la maturité des jeunes aidants », précise encore Sophie de Rancourt. On évalue entre 700.000 et un million le nombre de jeunes aidants en France âgé de moins de 30 ans, dont 21% se déclarent unique accompagnant d’une personne aidée. Leur rôle est multiple. Au quotidien, ils assurent un soutien moral, surveillent, aident aux courses, au ménage, aux déplacements mais aussi apportent une aide administrative.Malgré leur jeune âge, ils peuvent être amenés à assurer des soins médicaux, gérer les soins intimes, ou encore l’habillement de leur proche. Dans d’autres cas, ils peuvent fournir également un soutienfinancier, soit en travaillant, soit en gérant le budget de la personne aidée. Un jeune aidant a en moyenne 16,9 ans, lorsqu’il commence à endosser ce rôle à responsabilité !Pour faciliter l’accès des jeunes à l’information sur ce sujet et accompagner ceux qui sont concernés dans leur parcours d’aidants, l’Agirc-Arrco vient de lancer un site Internet dédié à cette problématique.« Parce que les jeunes sont hyperconnectés et naviguent facilement sur Internet dès le collège, l’idée d’un portail dédié, construit et rédigé pour eux s’est imposée. Ils peuvent le consulter sur ordinateur ousmartphone » commente Sophie de Rancourt, responsable de la mission partenariats et relations écolesau sein de l’Agirc-Arrco.« Mettre des mots sur ce que l’on vit, comprendre qu’on n’est pas seul dans cette situation et qu’on peut être accompagné pour cela, est salvateur pour des jeunes dont la charge mentale, émotionnelle et physique peut être importante. A cet égard, le témoignage audio de Sabrina, une lycéenne de 17 ans qui aide au quotidien ses parents atteints de surdité est significatif de la maturité des jeunes aidants », précise encore Sophie de Rancourt.









Dans la même rubrique < > Telegrafik : plateforme du "care" Legrand Care : assistance à l'autonomie et santé connectée