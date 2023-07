Agirc-Arrco : des stages de préparation à la retraite pour les salariés en entreprise Voici une grande tendance qui commence à s’imposer depuis quelques années… Ainsi, surfant sur cette vague, l’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé propose désormais 10.000 stages de préparation à la retraite aux salariés des entreprises affiliées. Détails.







On le sait, le passage à la retraite par les salariés, peut être plus ou moins bien vécu. Si certains l’attendent de pied ferme, d’autre la redoutent. Dans tous les cas, ce qui est certain, c’est que cette période est une véritable « rupture de vie ». Avec un avant et un après.



Certaines personnes le vivront très bien, avec grand bonheur même quand d’autres, rencontreront plus de difficultés à passer de la vie active à celle de retraité. C’est pour ceux-là qu’il faut faire attention et c’est ceux-là qui doivent se préparer plus que les autres.



Dans un contexte où les besoins en information s’intensifient avec les nouvelles règles applicables, les stages de préparation à la retraite, proposés par les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco aident à préparer sereinement le passage à la retraite et à appréhender le changement de vie.



Ces stages de préparation à la retraite sont proposés aux salariés qui se trouvent à moins de trois ans de leur départ en retraite. A noter qu’ils sont pris en charge par l’offre de formation de l’entreprise. Pour y accéder, il convient de s’adresser à la direction ou au correspondant RH de son entreprise, qui se chargera de l’inscription auprès de la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco de rattachement.



Plus concrètement, ils abordent différentes thématiques qui visent à répondre aux principales interrogations des futurs retraités : comme les droits à la retraite, les activités et les relations sociales, la prévention pour rester en forme, les questions patrimoniales et de succession, etc.



Ces stages sont animés par des experts (conseiller Agirc-Arrco, psychologue, professionnel de santé, notaire) et privilégient les temps d’échange et les exercices pratiques pour favoriser la mise en situation réelle. Organisés sur un ou deux jours, ils peuvent être réalisés en présentiel ou à distance.



Pour Catherine, future retraitée ayant participé à l’un des stages : « C’est aussi un temps pour nous, pour réfléchir, se poser sur ces questions. (…) On fait le point sur plein de thématiques et pour ma part je me sens dopée, ça m’a redonné un petit coup de fouet parce que j’étais plutôt dans une phase de flottement ».



Pour Nicolas Pailloux de la direction de l’action sociale Agirc-Arrco : « Les stages de préparation à la retraite permettent de prendre le temps d’envisager ce nouveau moment de vie. Avec l’aide des différents experts, certaines situations se débloquent, les démarches à appréhender sont plus claires, de nouveaux projets s’entrevoient ».



« Les stages de préparation à la retraite en entreprise complètent le dispositif d’information et de conseil déployé par l’Agirc-Arrco sur l’ensemble du territoire, à destination des actifs et futurs retraités. Chaque année, près de 400 000 personnes bénéficient d’un échange avec nos conseillers retraite, par téléphone, dans l’un des 600 lieux d’accueils ou au sein de réunions d’informations en entreprise », précise François-Xavier Selleret, directeur général de l’Agirc-Arrco.

