Adel : l'application qui détecte les risques des logements des ainés en perte d'autonomie





Adel est une application de détection des risques du logement pour les personnes âgées en perte d'autonomie vivant au domicile déployée dans les départements de l’Orne et du Haut-Rhin. Ce projet a été porté par Aurélie Bloc, ergothérapeute et responsable du service Prévention au sein d’Amaelles à Alençon. Disponible chez Amaelles.

Plus concrètement, l’application (lancée il y a plus de dix ans déjà est utilisée par les intervenants à domicile, sur une tablette pour prendre des photos et identifier des risques qui bénéficient chacun d’une ou plusieurs solutions détaillées.



Ensuite, l’ensemble du dossier est complété et validé à distance par un ergothérapeute. L’application a pour but de prévenir la perte d’autonomie et diminuer les risques professionnels, notamment les troubles musculosquelettiques.



Une large majorité -85%- des personnes âgées exprime le souhait de rester chez elles le plus longtemps possible (selon une étude de l'Ifop et Sociovision de 2019), bien que le domicile soit l’une des principales causes de chute !



Ces chutes, on le sait, entrainent des répercussions très importantes, tant sur le plan physique que psychologique et représentent la première cause de perte d’autonomie chez les ainés. De plus, si le domicile est une source de risque pour les personnes qui y résident, il l’est également pour les intervenants qui les accompagnent quotidiennement.



En effet, la mauvaise adaptation des logements est l’une des premières causes d’accident du travail dans la branche du soin à domicile.



Dans la pratique, Adel permet de poser un diagnostic et de donner des conseils pour réduire les risques liés au logement. L’application a été conçue pour qu’à chacun des risques identifiés, une ou des solutions soient systématiquement proposées.



Chaque solution est détaillée et bénéficie d’un descriptif technique, d’un tarif moyen, de photos et pour certaines d'entre elles de vidéos et/ou d’une matérialisation 3D. Ces informations facilitent l’acceptation par les utilisateurs en les aidant à comprendre leur utilisation, leur mise en place, et leur encombrement.



Adel est développée par un consortium de quatre services d’aide et d’accompagnement à domicile : le réseau APA, Ville & Services, Aid’Aisne et Amaelles Orne UNA Alençon Perche et est soutenu par la Carsat Normandie, Viva Lab et la Région Normandie.



Amaelles s’annonce comme le premier collectif français d’associations d’aide et de soins à la personne. Une innovation sociale pensée et déployée par un groupe de citoyens et d’associations qui, partout en France, sont engagés dans l’accompagnement des particuliers de tous âges et de toutes conditions.



Son crédo ? Défendre et de transformer les emplois du secteur de l’aide et du soin à la personne et promouvoir leur utilité sociale. Déjà plus de 13 associations et presque 10.000 salariés et bénévoles, partout en France, joignent leurs forces sous la bannière d’Amaelles.









