Article publié le 25/11/2019 à 01:00 | Lu 99 fois Achats de Noël sur Internet : les conseils pratiques de Service-Public.fr Noël approche et avec lui, la période des achats de cadeaux. Vous changez d’avis sur un achat ? Vous avez un problème de livraison ? Vous craignez d’acheter en ligne ? Service-Public.fr donne accès à près de 40 fiches pratiques livrant toutes les informations dont les consommateurs peuvent avoir besoin pour effectuer sereinement ses achats de Noël.

Qu’est-ce qu’un achat à distance ?

L'achat à distance consiste à acheter un bien ou une prestation de services sur internet, par catalogue, téléphone, téléachat, publipostage, SMS... Il faut savoir que ces contrats portant sur les achats à distance sont réglementés.



En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un certain nombre de droits. En cas d'achat à distance, vous bénéficiez d'un délai de 14 jours pour changer d'avis et demander un remboursement.



Quels sont mes droits ?

Modes de paiements légaux, délais de rétractation, conditions de livraison, recours en cas de litige… On vous propose de tout savoir sur vos droits en tant que consommateur. Et ils sont nombreux.



A cet effet, en cas de problème suite à un achat à distance (par internet, téléphone...) auprès d'un professionnel, vous disposez de différents recours, à l'amiable ou non. En cas de litige suite à un achat à distance auprès d'un professionnel, vous devez d'abord contacter le service clientèle du vendeur.



Du médiateur et associations de la consommation à l’alerte auprès de la DGCCRF jusqu’au recours en justice, Service-public.fr vous délivre la marche à suivre.



Une fraude constatée sur votre carte bancaire ?

En consultant vos comptes, vous suspectez qu'un paiement par carte bleue ne vient pas de vous, il convient de contacter votre banque pour l'informer et lui demander le remboursement. Il est conseillé de déclarer ces faits préalablement aux forces de l'ordre (police ou gendarmerie), ce qui peut se faire directement en ligne.







Un problème sur un achat en ligne sur un site internet étranger ?

Vous pouvez porter plainte en ligne auprès du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs suite à un achat effectué auprès d'un site internet étranger (sans représentation en France).











