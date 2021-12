Accessibilité : quels sont les travaux qui donnent droit à un crédit d'impôt ?

Tout d’abord, il faut savoir que ce crédit d'impôt couvre un quart (25%) des dépenses dans la limite (sur cinq ans) de 5.000 euros pour une personne seule et de 10.000 euros pour un couple.



Premier cas de figure : si vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap (ou en avez la charge)



Exemples de travaux qui ouvrent droit au crédit d'impôt :

- dans la salle de bain : le bac à douche extra-plat et la porte de douche, le W.-C. avec système lavant et séchant.

- dans la chambre : le détecteur de mouvements, le détecteur de signalisation ou d'alerte, les revêtements de sol antidérapants.

- dans les espaces de circulation (couloirs ou autres) : les portes ou les fenêtres adaptées, les garde-corps.

- dans la cuisine : tous les dispositifs de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage.



Second cas de figure : aucun membre du foyer n'est une personne âgée ou en situation de handicap. Il y a tout de même des aides…



Exemples de travaux ouvrant droit au crédit d'impôt :

- Dans la salle de bain : le siège de douche mural, les barres de maintien ou d'appui.

- Dans la chambre : le mobilier à hauteur réglable, les poignées ou barres de tirage de porte adaptées.

- Dans les espaces de circulation : l’élévateur vertical ou les rampes fixes

- Dans la cuisine : l’évier à hauteur réglable



Par ailleurs, il convient de souligner que tous ces équipements doivent être fournis et installés par une même entreprise. Autre point important : les travaux doivent être facturés avant le 31 décembre 2023.