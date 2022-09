Article publié le 23/09/2022 à 01:00 | Lu 50 fois AJPA : informer pour faciliter l'accès aux droits des aidants





À la suite d’un décret publié le 22 juillet, les conditions d’accès à l’AJPA ont été modifiées et simplifiées afin de permettre à un plus grand nombre d’aidants d’en bénéficier : élargissement aux aidants de toutes les personnes bénéficiaires de l’APA quel que soit leur niveau de perte d’autonomie.





Pour rappel, que l’on soit salarié, fonctionnaire, sans emploi ou travailleurs indépendants, le congé de proche aidant et l’AJPA peuvent être demandés pour soutenir un proche en perte d’autonomie, qu’elle soit sévère ou plus légère.



Ils sont mobilisables pour un accompagnement de quelques semaines, mois ou pour un soutien régulier ou plus ponctuel, d’une demi-journée ou d’une journée.



« Si elle permet d’accompagner financièrement les aidants, l’AJPA ne prémunit pas contre l’épuisement qui peut se manifester rapidement si le proche ne s’impose pas de limite horaire. Le duo aidant-aidé peut également rencontrer des difficultés lorsque le congé se termine. Il est donc essentiel pour l’aidant de savoir où trouver de l’aide et du soutien pour être accompagné lors de son congé » explique François Ollivier, coordinateur du Centre des Hautes-Alpes de la plateforme Seltzer des Aidants, structure qui accompagne les aidants non professionnels.



Pour que cette aide soit mieux connue du grand public, la CNSA déploie, pour la cinquième année consécutive, « Ensemble pour l’autonomie », une campagne d’information sur les dispositifs d’accompagnement possibles, dont l’AJPA.



Le programme « Ensemble pour l’autonomie est diffusé sur France Télévisions jusqu’au 21 octobre. Il se compose de 18 courtes vidéos d’animation, dont une inédite dédiée à l’allocation journalière du proche aidant.



En moins d’une minute, ces vidéos donnent des conseils pratiques sur les aides pour conserver son autonomie chez soi, sur l’entrée en établissement, sur les aides destinées aux aidants…



