Article publié le 08/06/2020 à 05:00 | Lu 105 fois A la bonne heure : des animations à domicile pour les ainés





Créée il y a près d’un an, l’association A la bonne heure propose tout un catalogue d’animations collectives, adaptées aux attentes des personnes âgées. En salle collective ou à domicile. De la sécurité routière en passant par des conseils pour bien dormir.





Sinon, vous pouvez aussi avoir envie de découvrir la gymnastique douce sur chaise ou les auto-massages, etc. Et pourquoi pas en apprendre plus sur la sécurité routière (les piétons seniors étant les plus à risque), sur l’alimentation (nous sommes ce que nous mangeons) ou sur le sommeil !



Pour notre santé, autant physique qu’intellectuelle, il est primordial de continuer à acquérir des nouvelles connaissances, de partager des moments agréables avec les autres, d’échanger au sein d’un groupe… C’est d’autant plus important, suite à ces longues semaines de confinement…



Toutes ces thématiques pour les ainés sont abordées chaque semaine depuis pratiquement un an par l’association A la bonne heure qui s’est donnée pour mission de proposer des animations collectives pour les personnes âgées, soit à domicile, soit en salle collective. A ce jour, cette organisation revendique 10.000 participations partout en France.



L’idée étant de favoriser le maintien du lien social auprès des personnes âgées en organisant chaque jour, des animations partagées en direct de chez soi, au sein d’un petit groupe de personnes âgées, depuis un simple téléphone ou depuis son ordinateur ou sa tablette en visioconférence.



Chaque séance (une douzaine de personnes maximum), se veut conviviale, les personnes âgées peuvent intervenir selon leur niveau et leurs attentes.



Dans cette période incertaine et pour permettre à chacun de partager régulièrement avec d’autres et de s’enrichir intellectuellement tout en s’amusant, toute participation est offerte du 1er juin au 31 août 2020, sans aucun engagement, dans la limite des places disponibles.



Pour s'inscrire et recevoir le calendrier, il suffit d'envoyer un message à cette adresse : service@a-la-bonne-heure.org ou de téléphoner au 09 72 63 56 25 (prix d'un appel local).









