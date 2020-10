Article publié le 30/10/2020 à 01:00 | Lu 120 fois 5 étapes pour sécuriser vos appareils connectés





Alors que nous adoptons régulièrement de nouveaux appareils connectés dans notre vie, nous ne devrions pas oublier de les sécuriser et de protéger nos données. Par Benoit Grunemwald, expert en Cyber sécurité chez ESET France.

Comme nous voulons rendre notre vie plus simple à gérer, surtout en cette époque de précipitation, nous comptons de plus en plus sur nos appareils connectés.



Avec l’Internet des objets (IoT) et les appareils intelligents qui deviennent moins chers et plus accessibles au grand public, il est plus facile de les intégrer dans notre vie.



Soyons honnêtes, qui n’a jamais utilisé l’assistant vocal de son smartphone pour dicter une note ou noter un rendez-vous dans son agenda ?



Ou encore, qui n’a ajouté aucun appareil intelligent à son domicile ? Les télévisions intelligentes, par exemple, sont difficiles à éviter de nos jours.



Cependant, la prolifération de tous ces appareils dans notre vie quotidienne pose un risque pour notre sécurité, car ces gadgets s’ils ne sont pas correctement sécurisés, peuvent être utilisés comme de nouvelles voies d’attaques par les cybercriminels.



Quelles mesures pouvez-vous donc prendre pour garantir la sécurité de vos appareils connectés et réduire les risques de cyberattaque ?



À l’occasion du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité (CSAM), mettons en lumière les moyens de vous protéger. Après tout, le message clé de cette année est : « Ce que vous connectez, protégez-le! »



Sécurisez votre routeur et Box Wi-Fi

La sécurisation de votre routeur devrait être la première étape de la sécurisation de votre connexion internet.



Après tout, il s’agit de la passerelle vers tous vos appareils connectés. Une erreur courante que les gens commettent une fois que leur routeur Wi-Fi est installé est qu’ils s’en tiennent aux paramètres par défaut.



Bien que cela soit pratique, cela peut poser un énorme risque de sécurité, c’est pourquoi vous devez immédiatement changer le mot de passe par défaut utilisé pour vous connecter au routeur ainsi que le mot de passe utilisé pour accéder aux paramètres.



Lorsque vous modifiez le mot de passe du routeur, choisissez l’option WPA2 (ou WPA 3 sur les routeurs plus récents si tous vos appareils peuvent s’y connecter). Et, comme pour tous les appareils, n’oubliez pas de le mettre à jour avec le dernier micro-logiciel. En effet, bien que de nombreux routeurs le fassent automatiquement, il n’est pas inutile de vérifier de temps en temps que tout est à jour.



Chiffrez votre trafic Web

Alors que nous parlons de la sécurisation de votre connectivité et du traitement de votre routeur, une autre façon d’accroître la sécurité de votre site web est de chiffrer votre trafic Web. Le moyen le plus simple est de mettre en place un réseau privé virtuel (VPN), qui fonctionnera comme un tunnel chiffré pour votre trafic internet.



En plus de protéger les données des regards indiscrets, il peut aussi vous permettre d’accéder en toute sécurité aux données stockées sur votre réseau domestique, même si vous êtes à l’autre bout du monde.



Il peut également s’avérer prudent de mettre en place un VPN distinct pour tous vos appareils intelligents connectés afin de réduire les risques de piratage.



Agissez avec discernement avec votre smartphone

Le smartphone est probablement l’appareil que la plupart d’entre nous utilisent le plus. Nous ne l’utilisons plus seulement pour téléphoner, mais aussi pour prendre des photos, stocker des fichiers, recevoir et envoyer des e-mails –en fait, il s’agit d’un vrai petit ordinateur dans le creux de notre main.



Et comme il est connecté à l’internet, il faut le protéger. La plupart des smartphones peuvent désormais être protégés grâce à une solution de sécurité des points d’accès qui peut tenir la plupart des menaces à distance.



En attendant, pour une protection accrue, vous devez également crypter toutes les données sensibles de votre téléphone, de sorte qu’il soit plus difficile pour les cybercriminels d’utiliser vos données, même s’ils se frayent un chemin dans votre appareil.



Mettez (et maintenez) vos appareils à jour

Nous ne saurions jamais trop insister sur ce point : mettez régulièrement à jour vos appareils. Il est vrai qu’avec de nombreux appareils connectés, il n’est pas toujours facile, ni même possible, de mettre en pratique ces conseils.



Néanmoins, les correctifs, les patches de sécurité et les mises à jour doivent être appliqués dès leur publication, soit pour remédier à des vulnérabilités spécifiques qui, si elles ne sont pas corrigées, pourraient être exploitées par des cybercriminels, soit pour renforcer la sécurité des appareils.



Ne négligez pas les invitations de mises à jour et n’attendez pas pour installer un correctif si vous apprenez qu’il est disponible.



Protégez votre smart TV

De nos jours, il est rare de trouver un téléviseur qui n’intègre pas de fonctions intelligentes et, s’il existe encore des téléviseurs non intelligents, les gens regrettent tellement l’utilité et la commodité des fonctions intelligentes qu’ils les améliorent avec des dispositifs de diffusion en continu externes comme une Chromecast.



Cependant, comme d’autres appareils, les téléviseurs intelligents peuvent être compromis et détournés par des cybercriminels. Les attaquants pourraient exploiter des vulnérabilités pour contrôler la télévision à distance, ou celle-ci pourrait être infestée par des logiciels malveillants.



Pour protéger votre smart TV, vous devez commencer par la configurer correctement et en vérifier les paramètres en détails ; pendant que vous y êtes, vous devez également vérifier les éventuelles mises à jour du micro-logiciel, et enfin, il existe des solutions de sécurité qui peuvent être téléchargées et qui renforceront la sécurité de votre appareil.



Le nombre d’appareils connectés dans la plupart des foyers ne cessant d’augmenter, nous devons également nous adapter et adopter de meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Si les appareils intelligents sont très pratiques et nous simplifient la vie, nous ne devons jamais oublier l’aspect sécurité. Il suffit d’une toute petite fissure pour qu’un cybercriminel fasse une brèche dans votre portefeuille.









