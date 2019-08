Article publié le 28/08/2019 à 09:23 | Lu 134 fois 4 principes à retenir pour une bonne mémoire ! Notre mémoire est un outil essentiel qu'il faut protéger et entretenir pour nous permettre une rentrée efficace. Le Professeur Francis Eustache, neuropsychologue préside le Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Il nous éclaire de conseils pour préserver sa mémoire et bien attaquer que ce soit au travail ou à la maison.

1 – Protéger son sommeil

Un bon sommeil protège la mémoire et consolide mieux les informations auxquelles on a eu accès pendant la journée. Par exemple, le travail tardif sur l'ordinateur entraine un mauvais sommeil : éviter ou réduire après le dîner dans la mesure du possible un travail soutenu sur un écran (et le stress qui l'accompagne).



En effet, la lumière bleue de l'écran envoie un message au cerveau que le jour arrive bientôt : elle entraîne un sommeil de moins bonne qualité et empêche l'alternance harmonieuse des différentes phases de sommeil, indispensables à un bon fonctionnement de la mémoire.



2 – Adopter une alimentation équilibrée

En équilibrant son alimentation et en limitant notamment le « trop salé, trop sucré », on réduit les facteurs de risques cardio-vasculaires (hypertension, obésité, etc.) qui ont potentiellement des effets négatifs sur la mémoire. L'alcool est aussi un élément toxique très négatif pour la mémoire.



3 – Donner du sens à l'information nouvelle pour la mémoriser

Relier l'information à retenir avec une situation/émotion existante ou vécue permet une meilleure mémorisation. Par exemple, mon voyage en Italie m'aide à retenir les noms des grands peintres de la Renaissance italienne : Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphael, dont j'ai apprécié les tableaux à Rome ou à Florence.



Pratiquer l'encodage de l'information en l'associant avec d'autres informations déjà en mémoire. Par exemple, si je dois étudier cette année en histoire la deuxième guerre mondiale, j'utilise mes connaissances de la visite d'un musée mémorial, ou encore des émissions de télévision que j'ai regardées lors des célébrations du 75e anniversaire du débarquement en Normandie.



4 – Entretenir des liens sociaux

La mémoire permet de nourrir les interactions sociales, et réciproquement. Chacun, en échangeant, nourrit la mémoire des autres … et la sienne. Il est important d'échanger avec une personne isolée (géographiquement et/ou socialement) ; ce moment permet de stimuler, de réactiver sa mémoire, tout en lui donnant envie de faire de nouveaux projets.



Pour le Pr Francis Eustache, « Notre mémoire doit être plus malléable et plastique. Elle permet d'interagir avec les autres : c'est un outil social autant qu'une richesse personnelle ».



Une bonne mémoire, c'est finalement en prendre conscience et se poser les bonnes questions. Notre expérience reste le meilleur conseiller, et si on se « pose » et si on réfléchit bien : « Ce que je fais là, est-ce bien pour ma mémoire ? ». Si par exemple, on reste sur l'écran tard le soir, on se rend compte que le lendemain on est moins en forme, tout simplement parce qu'on a moins bien dormi. Il reste à en tirer les bonnes conclusions.









