Article publié le 24/01/2020 à 01:00 | Lu 76 fois 1960-1970, Jean-Marie Périer : le nouveau livre de souvenirs du photographe des yéyés Jean-Marie Périer et les éditions Privat annoncent la création d’une nouvelle marque d’édition intitulée : Loin de Paris. Initiée et portée par le photographe, cette collection vient couronner dans ce premier ouvrage 1960-1970, Jean-Marie Périer, la carrière et célébrer les 80 ans du photographe, réalisateur, auteur, homme de scène et désormais éditeur, engagé et visionnaire. Avec préface de Modiano.





Un an plus tard, le photographe-phare des années 60, qui célèbrera ses 80 printemps le 1er février prochain, vient de publier « 1960-1970, Jean-Marie Périer », le premier beau livre fondateur de sa nouvelle marque « Loin de Paris ».



« Lorsque je revois ces images, je réalise la chance qui fut la mienne de faire les choses par plaisir, avec plaisir et pour le plaisir d’en rire. C’est ainsi que grâce à mes amis chanteurs, aujourd’hui, où que je me trouve en France, au fond du plus retiré des villages, sur mon visage qui a pourtant changé, les gens revoient peut-être un peu de leur jeunesse, puisque dans la rue, je ne croise que des sourires » indique Jean-Marie Périer.



Cet ouvrage rassemble près de 400 clichés dont 150 photos inédites accompagnées, pour la première fois, de témoignages écrits de l’auteur qui raconte leur histoire. On retrouve les copains bien sûr, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Françoise Hardy mais aussi les Beatles ou Marianne Faithfull qui se succèdent à travers l’objectif de Jean-Marie Périer immortalisant ainsi ces icônes naissantes devenues légendes.



En noir et blanc ou couleur, en grand ou petit format, voici un témoignage fort en images et en textes, de deux décennies qui auront à jamais marqué l’époque yéyé.



1960-1970 Jean-Marie Périer

Auteur (textes et photos): Jean-Marie Périer

Préface de Patrick Modiano



Editions : Loin de Paris / Privat

416 pages

Format : 24 x 30 cm

Façonnage : cartonné sous jaquette

Prix public TTC France : 39,90 euros

