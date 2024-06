13 juin 2024 : la Caravane "Tous aidants" repart sur les routes de France La Compagnie des Aidants lance cette année, la 7ème édition de la caravane « Tous aidants ». Dès le 13 juin 2024, elle parcourra la France et s’installera dans différentes villes pour apporter soutien, écoute et information aux 11 millions d’aidants qui accompagnent un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap ou atteint d’une maladie chronique. Détails.





Seuls un gros tiers (34,5%) s’est vu proposer des solutions d’information, de formation et de répit. Parmi les salariés aidants, ils sont 85% à être favorables à une solution personnalisée d’information et d’orientation (droits, démarches, interlocuteurs, aides et services disponibles…).



De nombreux aidants se sentent isolés et ignorent qu’ils peuvent bénéficier d’aides.



Une caravane à la rencontre des aidants ? C’est notamment pour pallier le manque d’aides et d’informations des aidants que cette caravane « Tous aidants » sillonne la France depuis sept ans déjà…



Plus concrètement, elle a pour vocation d’apporter soutien, des conseils et des informations aux aidants familiaux mais aussi, de sensibiliser le Grand Public ! Pour ce faire, elle s’installera dans différentes villes de France à partir du 13 juin 2024 sur des places publiques, dans des hôpitaux ou des universités.



« Il y a 8 ans quand nous avons imaginé la tournée, nous faisions le constat que nos concitoyens ne se reconnaissaient pas comme aidant, alors on s'est dit on va aller à leur rencontre. Et pour ceux qui se reconnaissaient comme tels, ils ne connaissaient pas les structures locales, nous les avons ainsi invités à nos côtés » souligne Claudie Kulak, Fondatrice de La Compagnie des Aidants.



Une équipe dédiée, composée d’assistantes sociales et de membres de structures locales sera présente pour répondre aux questions des aidants et offrir un accompagnement personnalisé et des solutions concrètes et adaptées à la situation de chaque aidant.



Des assistantes sociales réaliseront des entretiens individuels pour informer des aides financières, des solutions de répit, de maintien à domicile, d’accès aux droits, à la disposition de chaque aidant en fonction de sa situation…



A chaque étape, les conseils départementaux, les associations locales, les CCAS, les CLICS, les plateformes de répit seront présents (différents selon les villes-étapes) afin de faire connaître les actions et les aides à disposition des aidants, en faveur de leurs proches fragilisés.





Les villes-étapes de la tournée 2024 :

St Chéron – Parvis de l’Hôtel de Ville : 13 & 14 juin

Compiègne – Parvis de l’Hôtel de Ville : 17 & 18 juin

Nesle – La nouvelle scène : 19 juin

Amiens – Parvis de la maison de la culture : 20 juin

Saint Riquier – Place de l’église : 21 juin Des tables rondes et des conférences-débats, animées par des acteurs locaux permettront d’échanger sur les problématiques rencontrées par les aidants et de réfléchir à la mise en place de nouvelles solutions.

Depuis 2018, la Caravane « Tous aidants » s’est arrêtée dans 77 villes en France, et plus de 150 000 personnes ont été sensibilisées.



