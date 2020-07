Zurich : création d'une maison de retraite LGBT

Même si les chiffres recensant la communauté gay différent selon les sources et les pays, évoluant entre 3 et 10%, le vieillissement de la population, et notamment l’avancée en âge des baby-boomers, donne lieu à l’émergence d’un nouveau marché de niche, celui des maisons de retraite pour seniors homosexuel(les).Le concept en soi n’est donc pas nouveau puisque cela fait déjà une petite vingtaine d’années que les maisons de retraites « gay » existent sur le marché aux Etats-Unis, mais aussi à Barcelone, Amsterdam, Berlin ou encore Montréal au Canada.Rien à notre connaissance en France à part le groupe de maisons de retraite Korian qui a mis en place en janvier 2018 deux chartes d’engagements Lesbienne, Gay, Bi, Trans (LGBT) -une première dans l’univers des maisons de retraite- avec le soutien de l’association l’Autre Cercle.Aujourd’hui, c’est donc au tour de la ville de Zurich en Suisse de lancer un projet similaire qui doit permettre aux personnes LGBT de couler leur vieux jours sans avoir à se soucier du « qu’en dira-t-on » et en assumant leur identité.Plus concrètement, il s’agit d’un partenariat entre la ville de Zurich et une association locale (une première en Suisse) qui doit donner lieu à l’ouverture d’un bâtiment d’une vingtaine d’appartements de une à trois pièces, permettant de vivre de manière autonome. Et abordable à la plupart des bourses.Ce projet social qui se situera dans la partie ouest de la ville de Zurich, devrait voir le jour d’ici 2025.