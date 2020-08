Article publié le 26/08/2020 à 10:35 | Lu 158 fois Yogiliy Yours : des cours de yoga personnalisés où on veut et quand on veut online !





Le yoga, pratique ancestrale dont les vertus ne sont plus à prouver, fait de nombreux nouveaux adeptes chaque jour, notamment chez les seniors ! Mais, ce que savent peu les novices, c’est que les disciplines sont nombreuses… Dans ce contexte, les cours collectifs ne répondent pas toujours aux besoins et attentes spécifiques de chacun. D’où la création de Yogily Yours qui permet de trouver son professeur parmi une communauté sélectionnée et de déconnecter avec un cours de Yoga personnalisé à domicile ou par vidéo en direct.





Comme le souligne Marion Cas, fondatrice de Yogily Yours et ancienne cadre chez L’Oréal : « l’accompagnement personnalisé, centré sur les besoins de nos clients, est au cœur de notre démarche. Plus qu'un simple cours de sport, c'est un coaching holistique que l'on offre, donnant au client les clés de son mieux-être ».



Par exemple, il est possible d’opter pour un cours particulier pour une attention spécifique ou de partager ce moment privilégié avec ses proches, ses amis, ses collègues... jusqu’à 4 personnes. Et ainsi de diviser le prix pour un cours semi-privé au prix d’un cours collectif !



Lire aussi : je m'initie aux mudras qui soignent de Julie Frédérique



Ici, c’est le yoga qui s’adapte à l’élève et non le contraire, ce qui s’avère particulièrement intéressant pour les quinquas/sexas et plus. Pas besoin de se plier à des horaires pas toujours arrangeants, pas de transport : c’est le professeur vient à la rencontre du client dans le lieu de son choix. Dans le confort de son domicile, au parc, au bureau… Même en maison de retraite !



En tout, le site propose vingt disciplines de yoga pour tous les niveaux. Les seniors trouveront donc sans problème le cours qui leur convient. Du traditionnel Hatha yoga au Power yoga, en passant par le Yoga du visage et bien d’autres. Un diagnostic permet aux internautes de définir la pratique qui leur convient le mieux.



Plus concrètement, cette communauté de professeurs de yoga accompagnent les élèves personnellement dans leur pratique (c’est un vrai plus pour corriger les postures par exemple). Contrairement à des cours collectifs où l’enseignement est standardisé, il s’agit ici d’une approche centrée sur soi, sur ses envies et ses besoins.Comme le souligne Marion Cas, fondatrice de Yogily Yours et ancienne cadre chez L’Oréal : « l’accompagnement personnalisé, centré sur les besoins de nos clients, est au cœur de notre démarche. Plus qu'un simple cours de sport, c'est un coaching holistique que l'on offre, donnant au client les clés de son mieux-être ».Par exemple, il est possible d’opter pour un cours particulier pour une attention spécifique ou de partager ce moment privilégié avec ses proches, ses amis, ses collègues... jusqu’à 4 personnes. Et ainsi de diviser le prix pour un cours semi-privé au prix d’un cours collectif !Ici, c’est le yoga qui s’adapte à l’élève et non le contraire, ce qui s’avère particulièrement intéressant pour les quinquas/sexas et plus. Pas besoin de se plier à des horaires pas toujours arrangeants, pas de transport : c’est le professeur vient à la rencontre du client dans le lieu de son choix. Dans le confort de son domicile, au parc, au bureau… Même en maison de retraite !En tout, le site propose vingt disciplines de yoga pour tous les niveaux. Les seniors trouveront donc sans problème le cours qui leur convient. Du traditionnel Hatha yoga au Power yoga, en passant par le Yoga du visage et bien d’autres. Un diagnostic permet aux internautes de définir la pratique qui leur convient le mieux.









Dans la même rubrique < > Je m'initie aux mudras qui soignent de Julie Frédérique (guide) De l'influence de notre sommeil sur notre système immunitaire ! Exercices et activités physiques : la Fondation Ipsen publie un petit guide gratuit