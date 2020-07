Je m'initie aux mudras qui soignent de Julie Frédérique (guide)

Le mudra reste encore largement méconnue en France… Et pourtant, ce que l’on pourrait qualifier de « yoga des doigts » peut intéresser directement les seniors dans la mesure où il peut se pratiquer assez facilement à tout âge et qu’il est censé agir sur de nombreux maux de l’âge.



Rappelons que selon la tradition yogique, on retrouve sur les doigts et dans les mains (tous comme sous les pieds dans la réflexologie) des points qui renvoient à certaines parties ou à certaines fonctions du corps. Dès lors que ces points sont stimulés (des « petites centrales d’énergie » selon l’auteur), ces derniers stimulent par écho les parties ou organes de notre corps.



Il suffit d’observer les photos de postures de yoga pour s’apercevoir que les mudras se retrouvent sur presque tous les clichés. Généralement, on y voit des doigts organisés en petits gestes délicats. D’ailleurs, en sanscrit, le terme « mudra » signifie un geste, un sceau ou un symbole.



Dans cet esprit « bien-être » très en vogue, surtout en cette période de covid-19, cet ouvrage très didactique de Julie Frédérique vous propose de partir à la découverte de ces « gestes énergétiques qui soignent ».



Ce livre est l’un des premiers à vulgariser cette pratique très complémentaire pour ceux qui font du yoga mais que vous pouvez également pratiquer sans être un adepte du matelas !



Plus concrètement, vous y trouverez 35 mudras visant à renforcer votre santé et votre bien-être et 35 autres, pour les troubles physiques (notamment la ménopause) et émotionnels. A découvrir.