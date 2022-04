Article publié le 01/04/2022 à 01:00 | Lu 150 fois Xiaomi France s'engage aux côtés d'Emmaus pour l'inclusion numérique





Xiaomi France fait le don de 500 smartphones à Emmaüs Connect pour aider les personnes en situation de précarité sociale et numérique.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Xiaomi France annonce la signature d’un partenariat avec Emmaüs Connect et s’engage pour l’inclusion numérique.



Le jeudi 17 mars, en présence de Miss France 2022, Diane Leyre, Xiaomi France se sont engagés à remettre 100 premiers smartphones à l’association. Ce premier don sera suivi par d’autres donations tout au long de l’année pour atteindre plus de 500 smartphones en 2022. Xiaomi France devient ainsi, le plus important donateur fabricant d’Emmaüs Connect.



Depuis 2013, Emmaüs Connect est engagé pour lutter contre l’exclusion numérique en France. Via LaCollecte.tech, une plateforme inédite de collecte, reconditionnement et distribution solidaire d’équipements numériques, l’association vient en aide aux personnes qui n’ont pas accès aux outils numériques. Elle leur fournit un matériel de qualité (téléphones, ordinateurs, tablettes…) et les accompagne sur les compétences numériques de base avec des ateliers d’initiation par exemple.



Xiaomi France a choisi d’accompagner Emmaüs Connect pour améliorer l’accessibilité au numérique en France et lutter contre l’illectronisme dans le pays. C’est en effet, un des enjeux majeurs de la politique RSE de Xiaomi qui vise à s’engager durablement sur la protection de l’environnement, les responsabilités sociales de l’entreprise, la gestion durable de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi la sécurité des données et l’accessibilité.



Par ce don de plus de 500 smartphones, Xiaomi France s’engage dans une relation durable avec l’association Emmaüs Connect. En effet, Pierre-Alain Houard, directeur Marketing de Xiaomi France, précise que « Xiaomi souhaite construire, pour les années à venir, un numérique solidaire et durable. »

« Il est essentiel que les fabricants s’engagent en faveur de l’inclusion numérique.



Ce don de Xiaomi est une première étape importante pour équiper massivement les plus isolés. C’est en associant entreprises, pouvoirs publics et membres de la société civile que nous pourrons faire du numérique une chance pour tous et non un facteur d’exclusion. » déclare Tom-Louis Teboul, responsable du Développement d’Emmaüs Connect.



« S’associer à Emmaüs Connect s’inscrit dans notre stratégie RSE et permet à Xiaomi de renforcer son engagement auprès des plus vulnérables. Ainsi, c’est tout naturellement que nous avons choisi de travailler main dans la main avec cette association ancrée sur le territoire et accessible de tous. Cette opération a d’autant plus de sens dans un contexte pandémique qui accentue encore les inégalités et notamment au sein de la jeune génération » ajoute Pierre-Alain Houard.



