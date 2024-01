Withings ScanWatch Nova : l'une des meilleures smartwatch santé sur le marché actuellement Withings, l’un des leaders mondiaux de la santé connectée et l'inventeur de la première montre hybride présente sa dernière innovation :la ScanWatch Nova. Une nouveauté qui offre un puissant scan de santé au sein d’une montre de luxe de plongée qui permet d’obtenir d’importantes mesures de santé telles que l'électrocardiogramme à la demande, le SpO2, la température corporelle 24/7, le suivi avancé de l'activité et une analyse poussée du sommeil.







Cette ScanWatch Nova réalise un électrocardiogramme de grade médical à la demande pour détecter à tout moment des potentielles anomalies cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire, l'une des formes d'arythmie les plus répandues, caractérisée par des rythmes cardiaques irréguliers. Idéal pour les seniors.



A ce titre, près de 2 millions de signes de fibrillation auriculaire ont été identifiés grâce à ScanWatch depuis 2020. En seulement 30 secondes, à l’aide de deux électrodes intégrées, en touchant simplement la lunette avec la main, les utilisateurs peuvent lancer une lecture ECG avec des résultats en direct sur l'application Withings.



Cette montre fournit aussi des données basiques de la température corporelle diurne et nocturne, qui peuvent indiquer l'apparition d'une maladie ou d'un autre problème de santé et qui permet d’améliorer également la capacité des utilisateurs à gérer leurs performances et leurs récupération grâce aux zones de variation de température durant l’entraînement.



Elle est dotée de la technologie de module TempTech24/7 qui combine des capteurs de flux thermique miniaturisés avec un capteur de température (mesurant la température ambiante et cutanée), ainsi que des étalonnages d'entrée de fréquence cardiaque et d'accéléromètre pour offrir la meilleure donnée de la variation de la température corporelle.



La ScanWatch Nova permet aussi la mesure de l'oxygène sanguin à la demande (SpO2 ), le suivi des troubles respiratoires nocturnes ainsi que l’analyse de l'oxygène sanguin moyen durant le sommeil. Si la valeur SpO2 est inférieure à 90%, cela peut être le signe d’une mauvaise oxygénation du sang, également appelée hypoxie.



Avec cette montre connectée, les utilisateurs surveillent la qualité de leur sommeil et analysent leurs données de sommeil (phases, profondeur, durée, interruptions) avec des conseils pour les améliorer. Naturellement, elle suit aussi le nombre de pas, les calories, l'altitude, les itinéraires d'entraînement (via le GPS connecté à l'application) et peut reconnaître automatiquement plus de 40 activités quotidiennes telles que la marche, la course, la natation et le vélo.



Cette montre de plongée dispose d’une lunette tournante en céramique et des aiguilles squelettées avec Luminova, des indicateurs et des index épais en relief qui permettent de l'utiliser en cas de faible luminosité. ScanWatch Nova possède un cadran soleillé et un boîtier poli en acier, étanche à 100 mètres.



ScanWatch Nova se connecte facilement à l'application Withings. Pour aller encore plus loin, les utilisateurs peuvent définir leurs préférences de notification directement sur l'application. Une pression prolongée sur le cadran peut lancer leur fonction préférée et une option d'affichage rapide permet d'activer l'écran de la montre lorsque le poignet de l'utilisateur est levé.



Enfin, précisons que cette smartwatch de nouvelle génération offre une très belle autonomie de 30 jours qui permet aux utilisateurs de s’y fier sans recharge fréquente. Côté prix, il faut compter 600 €. La montre est disponible en bleu, vert et noir.

Article publié le 19/01/2024 à 01:00 | Lu 237 fois



