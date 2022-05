Article publié le 05/05/2022 à 03:41 | Lu 99 fois Walter Orthmann, 100 ans et 84 ans dans la même "boite"





Voici un employé modèle ! En effet, selon une information récemment publiée par le Guinness Book des recards, le Brésilien Walter Orthmann, qui a eu 100 ans le 22 avril dernier, totalise actuellement plus de 84 ans dans la même entreprise. Il bat son propre record qui était déjà un record absolu.

Alors que les employés, de nos jours, ont la bougeotte et qu’ils changent régulièrement de travail (notamment les plus jeunes et les Millenials) voici un incroyable record qui n’est pas près d’être battu.



En effet, le Brésilien Walter Orthmann, âgé de cent ans depuis le 22 avril dernier, totalise plus de 84 ans dans la même entreprise ! « Sa passion, sa discipline et son engagement le motivent à continuer à faire ce qu’il aime » indique le communiqué du Guinness des records.



L’homme a trouvé cet emploi le 17 janvier 1938, dans cette entreprise textile, ReneauxVieux, de Santa Catarina au Brésil. Très bon étudiant, il a du lâcher ses études pour commencer à travailler très jeune, dès l’âge de 14 ans. Ce qui était commun à l’époque. Fort de ses capacités à parler l’allemand, il a été rapidement embauché au sein de cette société qu’il n’a jamais quitté depuis.



Il a peu à peu gravi les échelons. Assistant logistique, puis commercial, une position qui lui a permis de découvrir le pays. Grand voyageur, ce poste lui a donné l’opportunité de rencontrer plein de gens de différentes cultures. Forcément, au cours de ses 84 ans dans la même entreprise, il a pu observer l’évolution de celle-ci.



Le 19 avril 2022, Walter Orthmann a célébré ses 100 ans avec ses collègues de bureau. Naturellement, sa famille et ses amis étaient également présents.



Il est encore en forme et sa mémoire fonctionne très bien. Il pratique quelques exercices physiques tous les jours pour rester en forme. « Quand on fait ce que l’on aime, on ne voit pas le temps passer ». Dont acte.









