Votre périnée : le chouchouter à tout âge Trop souvent découvert après la grossesse, le périnée (ou plancher pelvien) est un ensemble de

muscles fondamental situé entre le pubis en avant et le coccyx à l'arrière qu'il ne faut pas négliger ! D'ailleurs, il est fortement recommandé d'entretenir et de muscler son périnée de façon régulière et ce, tout au long de sa vie. Explications.











Les muscles du



Certains spécialistes conseillent d’ailleurs de démarrer la rééducation périnéale le plus tôt possible pour s’assurer le maintien d'un certain confort intime.|



Si certaines périodes ou situations nécessitent une attention plus accrue de notre périnée, il faut savoir que le stress, la prise de poids, ou encore la pratique plus ou moins intensive d'un sport sollicitent énormément le périnée.



Autant de facteurs pouvant justifier une rééducation sérieuse et ce, aussi bien chez les adultes que les très jeunes sujets, voire les adolescents.



Chez les femmes de 50 ans et plus, la rééducation périnéale devient presque incontournable. Modifications hormonales (ménopause) et vieillissement des tissus viennent augmenter les risques d'incontinence, de prolapsus ou encore d'insensibilité vaginale.



Périnée et exercices de Kegel

qu'une très large majorité (82%) des femmes n'a jamais entendu parler des exercices de Kegel, qui sont essentiels pour renforcer le plancher pelvien et prévenir les problèmes inhérents

Par ailleurs, une Française sur dix aurait entendu parler du plancher pelvien pour la première fois grâce au sondage… C’est très faible.

D’autre part, plus de la moitié des femmes (52%) déclare savoir où se trouve le périnée, mais plus d'un tiers le confondent avec… la vulve !

La majorité des femmes a entendu parler du périnée pour la première fois à partir de l’âge de 30 ans lorsque les premiers symptômes peuvent apparaître, majoritairement après une grossesse.

Selon un sondage réalisé par l'institut Censuswide pour Intimina en mai 2023 (sur 1.015 femmes françaises âgées de 25 à 75 ans) sur la connaissance du plancher pelvien, on apprend :

